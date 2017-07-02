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الصحة للمواطنين: احذروا الاجهاد الحراري.. وتوجهوا للمستشفى فور ظهور هذه الأعراض

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مصراوي Masrawy

الصحة للمواطنين: احذروا الاجهاد الحراري.. وتوجهوا للمستشفى فور ظهور هذه الأعراض

01:31 م الأحد 02 يوليه 2017

الصحة للمواطنين: احذروا الاجهاد الحراري.. وتوجهوا للمستشفى فور ظهور هذه الأعراض

كتب - أحمد جمعة:
وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المستشفيات، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها حالياً، مشيرا الى أنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

وأكد الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم لوزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظات المختلفة، وكذلك مستشفيات الحميات بجميع المحافظات لاستقبال جميع حالات الإجهاد الحراري، مشيراً إلى أن مستشفيات الحميات الرئيسية بالمحافظات المختلفة مجهزة بغرف الاحتباس الحراري لاستقبال الحالات المصابة.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم الأحد، أن الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطواريء والاستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات إجهاد حراري، مشيرا إلى أنه قد تم تعميم البروتوكول الخاص بعلاج حالات الإجهاد الحراري مع تدريب الفرق الطبية سابقا على ذلك، بالإضافة إلى أنه جاري التنبيه والتوعية من خلال الفرق التوعوية بالمديريات الصحية بالإرشادات اللازمة لهذه الحالات.

وتابع انه تم توحيد نموذج للإبلاغ عن حالات الإجهاد الحراري وتوزيعه على المستشفيات وتحديد آلية الإبلاغ ، بالإضافة إلى أنه قد تم إلزام جميع المستشفيات بالإبلاغ عن الحالات الواردة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس ، والالتزام ببروتوكول العلاج ، وعمل حملات توعيه وتقديم نصائح عامة للمواطنين بشأن الحد من التعرض لدرجات الحرارة العالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأشار إلى أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى إضطراب فى وظائف الجسم.

وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم ، وتقلص وألام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب فى الرؤية، وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة فى عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة، ووضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء ، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع إاتزام التعليمات وتحت الإشراف الطبي مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.​

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