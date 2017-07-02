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لبنان: مقتل 3 في حريق بأحد خيمات اللاجئين السوريين

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مصراوي Masrawy

لبنان: مقتل 3 في حريق بأحد خيمات اللاجئين السوريين

01:36 م الأحد 02 يوليو 2017

لبنان: مقتل 3 في حريق بأحد خيمات اللاجئين السوريين

حريق بأحد خيمات اللاجئين السوريين

كتبت- هدى الشيمي:
نشب حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع بلبنان اليوم، الأحد، ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص، ولم يُعرف حتى الآن سبب اندلاعه.

ويقع المخيم بالقرب من بلدة قب إلياس على مسافة ساعة بالسيارة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأسرعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى مكان الحادث، فيما حاولت الأجهزة المختصة السيطرة عليه.

ويوجد أكثر من 200 خيمة يعيش فيها اللاجئين السوريين في المخيم.

وبحسب المراقبين وسكان المخيم، فإنه خالي من كافة وسائل السلامة العامة، ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع المراقبة الأمنية والصحية، ومراقبة السلامة الشخصية للاجئين، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث والجرائم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المُسجلين في لبنان حوالي مليون و200 ألف لاجئ مُسجل، ويتكثف عدد اللاجئين في هذه المنطقة بالتحديد، لقربها من الحدود اللبنانية السورية، إذ أشارت أرقام الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 900 ألف لاجئ في هذه المنطقة.

وكانت اللبنانية أشارت إلى أنها لن تستطيع استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين، ودعا العديد من النواب في البرلمان اللبناني لإغلاق الأبواب أمام اللاجئين.

وفي محاولة لتحسين أوضاع اللاجئين، وقعت جمعيتا الهلال الاحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري، الجمعة الماضي، اتفاقيتين لتأمين الرعاية الطبية والعلاج لمرضى الكلى من النازحين السوريين وتوفير مياه الشرب لأسر سورية نازحة في منطقة البقاع شرقي لبنان.

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