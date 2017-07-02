اتحاد الصناعات: 4% زيادة متوقعة فى الأسعار عقب رفع ضريبة القيمة المضافة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بدلًا من 13%، إلى جانب زيادة أسعار الوقود، ستؤديان إلى حدوث ارتفاع فى أسعار السلع بالأسواق بنسب تتراوح ما بين نحو 2 إلى 4%.

وأضاف شكري فى تصريحات "للتحرير"، أن تطبيق زيادة الضريبة سيساهم فى زيادة تكلفة الانتاج والتخزين والنقل، وبالتالي ترتفع أسعار السلع، مؤكدًا أن تأثير ذلك سيظهر خلال شهرين على الأقل بالأسواق.

وأعلنت وزارة المالية تطبيق زيادة بنسبة 1% على ضريبة القيمة المضافة، بداية من شهر يوليو الجارى.

وقال عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية، ان الضريبة على القيمة المضافة ستصبح نحو 14% بدلا من 13% على جميع المنتجات والسلع المدرجة فى القانون.

وكشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالى2017-2018، عن ارتفاع حصيلة الضرائب المستهدفة على القيمة المضافة لتبلغ نحو252.7 مليار جنيه، فى مقابل نحو172.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016-2017، أى بزيادة تبلغ نحو80.4 مليار جنيه.

شاهد أيضا

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها على كافة السلع والخدمات باستثناء 99 سلعة مدرجة بضريبة جدول الإعفاءات وتضمن المواد الغذائية وخدمات الصحة والتعليم.

وأوضح المنير، أن قانون القيمة المضافة قسم السلع إلى سلع الجدول، وهذه السلع لن يتم زيادة أسعارها لعدم امكانية تعديل الضريبة المفروضة عليها إلا بقانون، وكذلك سلع معفاة، وأخرى سلع خاضعة للضريبة.

ووفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإن سلع الجدول التي لن تزيد أسعارها يأتى فى مقدمتها السجائر والمعسل وجميع منتجات التبغ، والبنزين والسولار والمازوت، وزيوت الطعام، والمسلي، والمقرمشات، والحلوى، والمخبوزات من البطاطس المصنعة والدقيق، والأسمدة، والمبيدات الزراعية، والجبس، والصابون، وخدمات المقاولات والنقل المكيف بين المحافظات، والانتاج الاعلامى، والبرامج، والانتاج السينمائى، والخدمات المهنية والاستشارية.

ومن أهم السلع المعفاة من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، خدمات نقل المواطنين، وخدمات التعليم، وخدمات الصحة، والخدمات المصرفية والتأمينية والثقافية، والكتب والمجلات، والصحف، والأدوية، وأجهزة المكفوفين وذوى الاعاقة.