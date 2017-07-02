الإحصاء: 10.3% انخفاضا فى عدد المصريين المهـاجرين خلال 2016

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض عـدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر ليبلغ نحو 376 مهاجراً (أصلى ومرافق) خلال عــام 2016، فى مقابل نحو 409 مهاجراً (أصلى ومرافق) عام 2015، بنسبة انخفاض بلغت نحو 10.3%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى لعام 2016، والتى أصدرها اليوم، الأحد، أن عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا علـى موافقة للهجرة بالخارج بلغ 336 مهاجــرا أصلـى، بنسبة 91.6%، ونحو 31 مهاجراً مرافق بنسبة 8.4% من الإجمالى.

وأشار جهاز الإحصاء الى ان ايطاليا جاءت فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، حيث بلغ عددهم 135 مهاجراً بنسبة 36.8 % من الإجمالى، فيما بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج من الذكور 330 مهاجراً بنسبة 89.9%، ومن الإناث 37 مهاجرة بنسبة 10.1% من الإجمالى.

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وبلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، نحو 197 مهاجــراً، بنسبـة 55.2% مــن إجمـالى عدد المهاجريـن الأصليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 357 مهاجراً.

ووفقًا لنشرة الجهاز، فيأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 - 44 سنة) فى المرتبة الأولى، من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقــة للهجرة بالخـارج، حيث بلـغ عددهم نحو 90 مهاجـراً بنسبـة 24.5%، يليها الفئة العمرية (35 – 39 سنة ) بعدد 82 مهاجراً بنسبة 22.3% من الاجمالى.

فيما بلغ عدد المهاجرين الـذين إكتسبوا جنسيات أجنبية نحو 2241 مهاجراً عام 2016، فى مقابل نحو 2200 مهاجراً عام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 1.9%، وجاءت مجموعـة الـدول الأوروبية فى المرتبة الأولـى، حيــث بـلغ عـددهم 1329 مهاجراً بنسبة 59.3 % ، يليها مجموعة الدول الأمريكية بعدد 559 مهاجراً بنسبة 24.9% ، ثم مجموعة الدول العربية بعدد 267 مهاجرا، بنسبة قدرها 11.9% من الإجمالى.