«دعم مصر» يناقش الحكومة فى زيادة أسعار المواد البترولية

التحرير

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يعقد ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، اجتماعا غدًا الإثنين بمقر مجلس النواب بحضور أعضائه؛ وذلك لمناقشة أداء الحكومة والتقرير الخاص بمحاسبتها، وأجندة الائتلاف خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك في الوقت ذاته سيقوم الائتلاف بتقييم أداء نوابه خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال النائب جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن الاجتماع سيناقش أيضا عددا من القضايا الهامة ومنها الزيادات المفاجئة التي أقرتها الحكومة فيما يخص المواد البترولية، مشيرًا إلى أنه ستطرح هذه المسألة لاسيما في ظل وعود مسبقة بتأجيل الزيادات.

وأضاف عبدالعال، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الائتلاف سيقيم أداء النواب خلال دور الانعقاد الثاني، على مستوى الأداء تحت القبة، وكذلك بدوائرهم، لافتًا إلى أن النواب سيقدمون خطة عملهم لدور الانعقاد الثالث وما يمكن أن يقدموه لدوائرهم.

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وأشار إلى أنه من المقرر عقد جلسة بحضور الحكومة لعرض نتائج برنامجها الذى وافق عليه البرلمان مع بداية انعقاده، وذلك فى ضوء الحساب الختامى للعام المالى الماضى، لافتًا إلى أن الحكومة يجب أن تعرض كشف حسابها على البرلمان، باعتباره المنوط به ذلك، فى ظل سلطته التشريعية والرقابية.

وكان النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، قال خلال جلسة الموافقة على التعديل الوزارى الأخير التى تم عقدها يوم 14 فبراير الماضى، إن الحكومة الجديدة عليها وضع سياسات مختلفة كليا عن الماضية، مشيراً إلى أن البرلمان سيُحاسب الحكومة على نتائج خطتها، فى 30 يونيو المقبل، مع انتهاء السنة المالية.