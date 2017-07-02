من بلطيم إلى تايلاند.. شواطئ الغلابة تتحدى مصايف المشاهير

التحرير

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فيديو غير محتشم للفنانة غادة عبد الرازق، أشعل غضب مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تعتذر إلى جمهورها، ليس ما جاء في الفيديو هو ما أثار غضب المصريين فقط، بل شيء آخر وهو حجم البذخ والإسراف الذي تتكلفه تلك المصايف، خاصة وأن الممثلة استأجرت جزيرة بأكملها في المالديف من أجل الاستجمام، بينما يصارع المصريون الحر الشديد وسط موجات الغلاء الكبيرة والمتوالية.. "التحرير" رصدت مصايف الصفوة من الفنانات الثريات ومصايف الغلابة التي يقصدها عوام الشعب..

غادة في المالديف

نشرت الممثلة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات لعطلتها الصيفية التي تمضيها في المالديف، وهي الصور التي أثارت سخط المصريين الذين قارنوا حالها بحالهم، بينما نالت إعجاب آخرين من جمهورها الذين حرصوا على متابعتها وبث رسائل لها.

وأعلنت عبد الرازق في سياق الفيديوهات، أنها استأجرت جزيرة من جزر المالديف لإمضاء يومٍ مع عائلتها، وكشفت عن الشيف المصري الذي سيهتم بإعداد الطعام لهم، كما نشرت فيديو لحفيداتها وهنّ يلعبن بالرمال على الشاطئ، وفيديو آخر لغرفة التدليك "المساج"، إضافةً الى صورها باللباس البحري وفي المياه.

ماجد في تايلاند

تعد البلد الآسيوي الجميل مقصدا مهما لعدد من الفنانين المصريين كل عام، نظرا لطبيعتها البحرية والمناخية، ونشر الفنان ماجد المصري صورة أثناء تجوله في تايلاند، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا: "توك توك ورحلة في تايلاند".

منة فضالي.. أمريكا تكسب

من جانبها تفضل منة فضالي قضاء الصيف في شواطئ أمريكا، وتقول "فضالي" إن الحر في مصر لا يحتمل، لذا تهرب كل صيف إلى الولايات المتحدة لقضاء أشهر الصيف هناك متنقلة بين الشواطئ والمدن.



اليونان بلد شعبان

يهوى شواطئ اليونان، إذ يرتبط بصداقات كثيرة هناك، ويحرص على التواصل معهم كما يساعدونه في اكتشاف المقاصد السياحية والترفيهية.

وكشف شعبان عن سر عشقه لليونان بأنه قضى فترة من عمره هناك عقب تخرجه في كلية الإعلام، حيث درس التمثيل هناك، وشارك في بعض الأفلام اليونانية، بينما يعشق الفنان من الشواطئ المصرية "دهب ومرسى علم ومرسى مطروح".

طقوس الكينج في ألمانيا

الكينج محمد منير يفضل قضاء إجازته الصيفية كل عام فى ألمانيا، لأنه يفضل جوها البارد ويقول إنه أحيانا يقضى فترة طويلة بألمانيا لارتباطه بعدد من الحفلات الغنائية، بينما يفضل قضاء جزء من إجازته فى الساحل الشمالى ومن بعدها يذهب إلى النوبة بأسوان.

حماقي والصيف

المطرب محمد حماقى يفضل قضاء إجازته الصيفية بالساحل الشمالى، كما يطير أحيانا إلى باريس للسفر للاستجمام والتسوق.

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سمية فى تايلاند

النجمة سمية الخشاب تحرص على قضاء إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى والإسكندرية مع أسرتها، كما أنها ستسافر إلى تايلاند فى بداية شهر سبتمبر من أجل الاسترخاء، فضلا عن أنها تعشق المناظر الطبيعية والبحر فى تايلاند، كما أن السباحة والمساج من أهم الأشياء التى تحرص عليها.

أما الفنانة علا غانم فتداوم على السفر لأمريكا كل عام لقضاء شهور الصيف هناك، هربا من حر القاهرة.

النجمتان الشاباتان دنيا سمير غانم وإيمى سمير غانم عادة ما تفضلان السفر إلى تركيا كل عام.

هيفاء تحن لبيروت

المطربة والفنانة هيفاء وهبى تفضل قضاء إجازة الصيف في بلدها لبنان مثل معظم نجوم بيروت، بالتحديد في منطقة البترون، من أجل الاستجمام والاسترخاء، وسبق لها زيارة المنطقة بصحبة زوجها السابق أحمد أبو هشيمة.

مصيف الغلابة

في المقابل يقصد عوام المصريين مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية لاستقبال المواطنين مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ يلوذ الكثيرون إلى الشواطئ ومتعة المصايف، وتشهد الشواطئ الشعبية إقبالًا كبيرًا من المصطافين لتتراوح أسعار الإيجارات السكنية من 50 إلى 500 جنيه في اليوم، كل على حسب الموقع السكنى والخدمة التي تقدم والأعداد الوافدة.

أسعار في متناول الجميع

يعتاد المصريون المجيء كل عام لقضاء الإجازة الصيفية بمدينة جمصة، لما تتمتع به من طبيعة خاصة تجعلها مصيفًا مناسبًا وفي متناول الجميع، فضلا عن تفاوت الأسعار في الشواطئ والفنادق.. إنها في متناول الجميع وبخاصة أسعار الإقامة في الشقق والفنادق في حدود 100 جنيه في اليوم الواحد بخلاف أن معظم الشواطئ مجانية، على عكس المصايف الأخرى التي تكون فيها معظم الشواطئ بمقابل مادي يصل إلى 20 جنيها للفرد.

مصيف بلطيم

يقصده مئات الآلاف من الأسر البسيطة والمتوسطة كما أن مياهه صافية ويشعر المصطافون بالأمن والأمان فيه، على ساحل البحر المتوسط.

يوجد بمصيف بلطيم 4 فنادق "فندق كيلوباترا وسعر الليلة فيه 150 جنيهًا وفندق ذهب وسعر الحجرة فيه 150 جنيهًا وفندق القوات المسلحة يستقبل كل الراغبين بسعر 265 جنيهًا للمدنيين وفندق الشرطة لأفراد الشرطة فقط.