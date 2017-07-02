أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أستاذ علوم سياسية: لن نستطيع السيطرة على الإعلام العابر للحدود

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أستاذ علوم سياسية: لن نستطيع السيطرة على الإعلام العابر للحدود

01:17 م الأحد 02 يوليو 2017

أستاذ علوم سياسية: لن نستطيع السيطرة على الإعلام العابر للحدود

علي الدين هلال

كتبت - هاجر حسني:

قال علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إنه "مهما بلغت السيطرة على الإعلام الداخلي لن نستطيع أن نسيطر على الإعلام العابر للحدود"، مضيفًا أنه كلما كانت الرسالة التوعوية واحدة وذات طابع تراكمي يزيد ذلك من فرص نجاحها.

وطالب هلال خلال كلمته في المؤتمر، بوجود مقاييس علنية تقوم على مسوح علمية لقياس حالة التطرف في البلدان التي تعاني من الإرهاب، وذلك بالتعاون مع أساتذة علم النفس الاجتماعي والسياسي.

وتابع "أزعم أن مجمل الحياة السياسية والتعليمية في البلدان العربية تخلق البيئة النفسية والعقلية القابلة للتطرف".

وأشار هلال إلى أن الفكر المتطرف لا يعرف النسبية ويبدي أحكامًا مطلقة، مطالبًا بسياسات فكرية تقدم منطق متكامل تقوم على أسس مدنية يشترك فيها الجميع.

وأكد هلال ضرورة مواجهة الفكر الإرهابي بشكل متكامل لأن نسق الفكر المتطرف يبدأ من زعمه بامتلاك الحقيقة، فضلًا عن كونه فكر أُحادي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 33 صورة ترصد استياء وغضب طلاب الثانوية من امتحاني علم النفس والكيمياء

    33 صورة ترصد استياء وغضب طلاب الثانوية من امتحاني علم النفس والكيمياء

    أخبار
  • استياء بين طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان الكيمياء وسعادة بعلم النفس

    استياء بين طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان الكيمياء وسعادة بعلم النفس

    أخبار
  • صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم ترد

    صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم ترد

    أخبار
  • طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم:

    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء وعلم النفس.. والتعليم:

    أخبار

إعلان

51dac208f4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس