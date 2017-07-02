أستاذ علوم سياسية: لن نستطيع السيطرة على الإعلام العابر للحدود

كتبت - هاجر حسني:

قال علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إنه "مهما بلغت السيطرة على الإعلام الداخلي لن نستطيع أن نسيطر على الإعلام العابر للحدود"، مضيفًا أنه كلما كانت الرسالة التوعوية واحدة وذات طابع تراكمي يزيد ذلك من فرص نجاحها.

وطالب هلال خلال كلمته في المؤتمر، بوجود مقاييس علنية تقوم على مسوح علمية لقياس حالة التطرف في البلدان التي تعاني من الإرهاب، وذلك بالتعاون مع أساتذة علم النفس الاجتماعي والسياسي.

وتابع "أزعم أن مجمل الحياة السياسية والتعليمية في البلدان العربية تخلق البيئة النفسية والعقلية القابلة للتطرف".

وأشار هلال إلى أن الفكر المتطرف لا يعرف النسبية ويبدي أحكامًا مطلقة، مطالبًا بسياسات فكرية تقدم منطق متكامل تقوم على أسس مدنية يشترك فيها الجميع.

وأكد هلال ضرورة مواجهة الفكر الإرهابي بشكل متكامل لأن نسق الفكر المتطرف يبدأ من زعمه بامتلاك الحقيقة، فضلًا عن كونه فكر أُحادي.