رئيس الوزراء: المرأة المعيلة في مقدمة الفئات الأولى بالرعاية

كتب - محمد غايات ونورا ممدوح:

أشاد المهندس شريف إسماعيل، بدور المرأة المصرية، وقال إنها لعبت دورا بارزا خلال ثورة 30 يونيو يؤكد عمق معرفتها بمصلحة الوطن، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها خلال برنامجها الإصلاحي رعاية الفئات الفقيرة وفى مقدمتهم المرأة المعيلة.

وأضاف "إسماعيل" في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، اليوم الأحد، أن المصريات ساهمن في تقدم الإنسانية في دول المهجر، مضيفًا أن هذا المؤتمر يعتبر حلقة من حلقات عطاء المصريات في الخارج وسيجني هذا الجمع ما يفيد المجتمع.

يشارك في الفعاليات عدد من الوزراء وممثلي وزارات التعليم العالي، والتضامن، والعدل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، والإنتاج الحربي وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمجالات البحثية، بالإضافة إلى مجموعة من مصريات المهجر الناجحات ومن بينهن منى شندي قائدة وحدة الصواريخ في أستراليا، و"آن علي" وهي برلمانية مصرية أسترالية، ومروة عيد عبد الملك أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وتتحدث في الجلسة الأولى للمؤتمر الوزيرات الأربعة بالحكومة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما تتحدث في الجلسة الأولى المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن تجربتها في صناعة القرارات وإدارة شئون المحافظة باعتبارها أول امرأة تتولى منصب المحافظ في مصر.

وتتضمن أجندة المؤتمر عددا من المحاور المطروحة للنقاش على مدى يومين، تدور حول الحوكمة والصحة والاقتصاد والتعليم الفني والإنتاج والهجرة والإعلام.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين مصريات حققن نجاحات على أرض الوطن وأقرانهن في بلاد المهجر.