"القاهرة" تعلن عن حركة تننقلات بين موظفي الأحياء.. قريبًا

كتبت- ندى الخولي:

تعلن محافظة القاهرة، عن حركة تنقلات بين موظفي الأحياء، بهدف ضخ الدماء الجديدة داخل الأحياء وتبادل الخبرات، وتحقيق الصالح العام، بحسب عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، وحافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد بالشارع وتكثيف العمل الميداني والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم والتعامل معها أولًا بأول على أرض الواقع.

وأكد عبد الحميد، على مسئولية رؤساء الأحياء كل في نطاقه عن جميع شئون الحي ورفع كافة المخالفات وعدم السماح قطعيًا ة إشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة وتطبيق القانون بتفعيل تشكيل اتحاد شاغلين لكل عقار لسهولة التعامل معه ككيان قانوني لتنفيذ قرارات الصيانة أو التنكيس وخلافه.

وأكد المحافظ، على سرعة التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والصادر لها قرارات سابقة بإنهاء إجراءات إخلائها وحصر سكانها وإزالتها فورًا وعدم انتظار انهيارها المفاجئ.

كما أشار المحافظ، إلى أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الفتنرة الماضية، وقال إنها "ليست نهاية المطاف ولكن الحفاظ عليها لحين التصرف بها بإقامة منشآت خدمية وتوفير احتياجات الحي والمحافظة من أراضي أو إعادة استغلالها استثماريًا بما يعود بالنفع على الدولة؛ مسئولية رؤساء الأحياء واللجان المشكلة لمتابعة عدم التعدي عليها مرة أخرى برئاسة سكرتير الحي كل في نطاقه".

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام أصحاب المحلات والمنشآت العامة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية ووضع صناديق قمامة أمام محلاتهم طبقًا لقرار المحافظ وإاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد الغير ملتزمين، مشيرًا إلى أنه طبقًا للحصر فهناك ( 43703) محلًا، التزم منهم (2608 ) محلًا بتركيب الكاميرات.

أما بالنسبة لصناديق القمامة فقد التزم (33629) محلًا وضع حاويات لتجميع مخلفات القمامة أمام محلاتهم، كما قامت أجهزة الأحياء بتحرير (4953) محضر تلوث بيئي لغير الملتزمين.

