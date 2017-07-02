جامعة أسيوط تخصص 3 مكاتب للتنسيق الإلكتروني

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، استقبال الجامعة للطلاب الراغبين في التسجيل لأداء اختبار القدرات واللازم اجتيازها أولاً للالتحاق ببعض كليات الجامعة.

وتتضمن داخل جامعة أسيوط كليتي التربية الرياضية (طلبة وطالبات) بأسيوط وبفرع الجامعة بالوادي الجديد، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليتي التربية النوعية بأسيوط وبالوادي الجديد، وقسمي الفنون والعمارة بكلية الفنون الجميلة، مشيرًا إلى أن التسجيل بدء في الفترة من 1/7/ وحتى 18/7/2017 على موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة المعلومات www.tansik.egypt.gov.eg.

وأوضح الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت عددًا من الاستعدادات للتيسير على الطلاب، تضمنت تخصيص ثلاثة مكاتب للتنسيق الإلكتروني تحت إشراف الجامعة للتيسير على الطلاب ، مشيرًا إلى أن مكتب تنسيق جامعة أسيوط يضم مكتب تنسيق رئيسي بكلية الآداب خارج الحرم الجامعي، الذي يتضمن ثلاثة معامل مكيفة تم تجهيزهم ودعمها بـ70 جهاز حاسب آلي حديث، متصل بشبكة المعلومات بالجامعة، وخطوط إضافية للإنترنت فائقة السرعة، تحسبًا لحدوث أي أعطال، بالإضافة إلى ثلاث طابعات ومعامل وأماكن لأولياء الأمور، والمكتب الثاني يقع بالمدينة الجامعية بقطاع (أ) ويتضمن 45 جهازًا وقاعتين مكيفتين ، والمكتب الثالث بالوادي الجديد لمساعدة طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد ويوجد به عدد 30 جهازًا متصل بالإنترنت.

وأضاف الدكتور زناتي، أن كل مكتب مزود بفريق عمل من المختصين لمساعدة الطلاب في تسجيل البيانات وتلقي استفساراتهم عن كيفية التسجيل أو التقديم في اختبارات القدرات أو تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.

ومن ناحيته، أشار الدكتور عادل أبوالمجد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف الرئيسي على مكاتب التنسيق بالجامعة إلى خطوات التسجيل لآداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب لتظهر بيانات الطالب، والتي تتضمن "رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب (علمية - هندسية - أدبية)"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت، ثم تظهر للطلاب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المحددة لها بالجامعات وكلياتها التي تشترط اجتياز اختبار القدرات، وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم منفصل.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع إيصال التسجيل الذي يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الإلكتروني.