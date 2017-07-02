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انتظام العمل في مواقف سرفيس القلوبية

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مصراوي Masrawy

انتظام العمل في مواقف سرفيس القلوبية

12:45 م الأحد 02 يوليو 2017

انتظام العمل في مواقف سرفيس القلوبية

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت محافظة القليوبية، انتظام العمل في كافة مواقف المحافظة، عقب إقرار التعريفة الجديدة، بعد رفع البنزين والسولار، وأكدت المحافظة في بيان لها أن هناك سيطرة تامة على كل المواقف، ومنع أي اضطرابات أو توقف عن العمل.

من ناحيته، أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أنه أصدر تعليمات مشددة، بضبط حركة مواقف السيارات، وانتظام العمل بها والرقابة المشددة على تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس، عقب ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى إنهاء مشكلة سائقي خط "كفر شكر - الزراعة"، وعادوا للعمل مع استمرار الدفع بسيارات الميني باص ومرفق النقل، حتى انتظام العمل تمامًا.

وتفقد المحافظ اليوم الأحد، مواقف ركاب الزراعة والزهور والمؤسسة بشبرا، لمتابعة ضبط تعريفة الركوب بعد زيادة سعر الوقود، واستمع إلى مشاكل السائقين والمواطنين.

وطالب عشماوي، مدير مشروع المواقف، بعمل بانرات على المواقف، مبين فيها التعريفة الجديدة، حتى يكون المواطن على علم بها، وطلب أيضًا عمل استيكر على السيارة، موضح فيها أيضًا خط السير وسعر الأجرة، بالإضافة إلى بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.

وأعطى عشماوي، تعليمات للعميد محمد درويش، مدير إدارة مرور القليوبية، بمتابعة جميع مواقف السيارات، وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وطلب عشماوى من المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة تغالي في سعر الأجرة المحددة التي تم تحديدها لكل موقف على أرقام التليفونات عبر خدمة "الواتس أب": 01115354422-01002782373-01220055008

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