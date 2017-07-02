رئيس "القومي لحقوق الإنسان": مواجهة الإرهاب ليست بالأمن فقط -(صور)

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - محمود أبو ديبة:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن للمؤسسات الوطنية في الدول العربية دور في مواجهة الإرهاب؛ ليس فقط بالأساليب الأمنية ولكن بمواجة الفكر المتطرف ومواجهة الحض على الكراهية.



وأضاف فايق خلال المؤتمر الدولي حول دور مؤسسات التوعية في مواجهة التطرف العنيف والحض على الكراهية الذي نظمه المجلس، اليوم الاحد، أنه لابد من تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب وعدم التضحية بقيمة منهم.

وأكد فايق أهمية مواجهة الفكر المتطرف بالفكر والبحث عن أسباب التطرف العنيف وأساليب مقاومتها، مشيرا إلى أن المؤتمر تكملة لما بدأته الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وشدد فايق على أنه لابد من وضع حد للفوضى في كل من ليبيا وسوريا واليمن التي سببها في المقام الأول التدخل الخارجي والذي فتح الباب للإرهاب وحولت الثورات لحرب أهليه بالوكالة.

واختتم فايق كلمته قائلًا إن "منطقة الشرق الأوسط أكثر البقاع التي تحتاج لسلام والذي لايمكن تحقيقه إلا بإنهاء احتلال فلسطين وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن للفلسطنيين حقوقهم المشروعه."