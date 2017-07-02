ننشر تنسيق القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني والصناعي للعام الدراسي الحالي، وبلغت درجات القبول في الثانوى العام والرياضي 225 درجة.

وقال الدكتور عبد الله عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إن التنسيق شمل المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمجموع 250 درجة، و221 للتعليم الصناعى المتقدم خمس سنوات بنات، و215 للتعليم الصناعي المتقدم خمس سنوات بنين، و205 لمدرسة بركة السبع الصناعية المتقدمة خمس سنوات، و212 للتعليم الفني المزدوج "صناعي – تجاري"، و200 للتعليم الفني المزدوج "زراعي"، و197 تخصص النسيج للتعليم الصناعي المزدوج بمدينة السادات.

وأضاف "عمارة": "كما تضمن التنسيق 200 درجة تخصص الملابس للتعليم الصناعي المزدوج بمدرسة قويسنا للتعليم المزدوج بالمنطقة الصناعية بقويسنا، و205 للتعليم الصناعي ثلاث سنوات بنات و200 للتعليم الصناعي ثلاث سنوات بنين، و205 لمدرسة الحاج مصطفى خاطر الصناعية المشتركة بفيشا الصغرى، و195 مدرسة السادات الصناعية المشتركة بنين، و185 مدرسة السادات الصناعية المشتركة بنات، و191 مدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين، و191 مدرسة ميت خلف الزخرفية بنين".

وتابع: "وشمل التنسيق 190 درجة للتعليم الزراعى العام ثلاث سنوات بمدينة السادات و185 للتعليم الزراعي العام ثلاث سنوات، و220 للتعليم الزراعي فصول ملحقة ببركة السبع، و210 للتعليم التجارى المتقدم، و210 مدرسة الحرية الفندقية للخدمات السياحية بشبين الكوم، و195 التعليم الفندقي ثلاث سنوات بقويسنا، و160 التعليم التجاري عام وخاص، و153 التعليم التجارى خدمات بمصروفات".

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على رفع كفاءة العملية التعليمية بكل السبل، باعتبار أن التعليم هوأساس النهوض بالبلاد، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.