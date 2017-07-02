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اليوم.. الزمالك ينعش آماله في التأهل بمواجهة كابس يونايتد

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اليوم.. الزمالك ينعش آماله في التأهل بمواجهة كابس يونايتد اليوم.. الزمالك ينعش آماله في التأهل بمواجهة كابس يونايتد

التحرير

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، فب الثالثة من عصر اليوم الأحد، مع نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، على استاد هراري الدولي، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يدخل الزمالك اللقاء رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لتعزيز فرص الفريق في التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية، حتى لا يدخل الفريق في حسابات معقدة انتظارًا لنتائج المُنافسين بعد تراجع ترتيب الفريق الأبيض إلى المركز الثالث فى مجموعته برصيد 5 نقاط في المجموعة التى يتذيلها كابس يونايتد الزيمبابوى برصيد 3 نقاط.

بينما على الصعيد الفني، طالب البرتغالي إيناسيو المدير الفنى للزمالك، اللاعبين بضرورة الحذر من تلقى أهداف أمام الفريق الزيمبابوي، مطالبا اللاعبين بتسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات كابس يونايتد حيث سيمثل الهدف ضغطا على الخصم خاصة أنه سيساهم فى فتح مساحات الملعب أمام الفريق الأبيض.

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كما شدد إيناسيو على ضرورة استغلال عامل التسديدات من خارج منطقة الجزاء فى مواجهة كابس يونايتد، بعد تخصيص جزء من المران لها، مطالبا شيكابالا والنيجيرى ستانلى بالتسديد على مرمى الخصم أكثر من مرة.

إيناسيو رفض إجراء تعديلات كبيرة على تشكيل الزمالك حيث يفضل الدفع بالعناصر الجاهزة التى شاركت فى المباريات الأخيرة مع الإبقاء على ثلاثى فى وسط الملعب وهم أحمد توفيق والنيجيري معروف يوسف بجانب محمود دونجا مع الدفع أمامهم بالثنائى شيكابالا وستانلي خلف حسام باولو مع الإبقاء على الثنائى أيمن حفني ومصطفى فتحي على مقاعد البدلاء لاستغلالهم كأوراق رابحة للدفع بهم حسب سير اللقاء.

على الجانب الآخر، يدخل كابس يونايتد المواجهة وستكون خسارته للمباراة بمثابة إعلان خروجه رسميا من البطولة لذا حرص بطل زيمبابوي على تخفيض التذاكر من 5 دولارات لـ3 دولارات على أمل حشد عدد من جمهوره لتحفيز اللاعبين فى مواجهة الزمالك.

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التحرير

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