قبل إنطلاقها اليوم.. نجوم أفرزتهم بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة

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تنطلق اليوم بطولة أوروبا تحت 19 سنة في نسختها الـ16 والتي ستقام في جورجيا، وذلك بعد أيام قليلة من إنتهاء بطولة أوروبا تحت 21 سنة والتي توجت بلقبها ألمانيا على حساب إسبانيا.

ويشارك في بطولة هذا العام 8 منتخبات مقمسة على مجموعتين، حيث تتواجد جورجيا البلد المضيف في المجموعة الأولى إلى جانب التشيك والسويد والبرتغال، بينما يتواجد في المجموعة الثانية كل من ألمانيا وإنجلترا وبلغاريا وهولندا.

وعلى مدار تاريخ البطولة، نجحت إسبانيا في الظفر باللقب 7 مرات مقابل لقبين لألمانيا وفرنسا ولقب لكل من وصربيا وأوكرانيا وإيطاليا، ويغيب عن نسخة هذا العام حامل اللقب فرنسا ووصيفه إيطاليا.

ودوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز المواهب التي أفرزتها النسخ السابقة من البطولة الأوروبيةتحت 19 سنة في السطور التالية كالأتي:

1- النرويج 2002

توجت إسبانيا باللقب على حساب ألمانيا بهدف نظيف في المباراة النهائية، وأفرزت تلك البطولة العديد من الأسماء البارزة مثل بيتر تشيك وأندريس إنيستا وفرناندو توريس وفيليب لام وبير ميرتساكر وجلين جونسون.

2- ليشتنشتاين 2003

فازت إيطاليا باللقب على حساب البرتغال بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، وأفرزت تلك البطولة أسماء مثل ألبرتو أكويلاني وجواو بيريرا وجورجيو كيليني وهوجو ألميدا.

3- سويسرا 2004

أحرزت إسبانيا اللقب بالفوز على تركيا في المباراة النهائية بهدف نظيف، وأفرزت تلك النسخة أسماء مثل ديفيد سيلفا وخوانفران وتوماس فيرمايلن ويوهان دجورو.

4- أيرلندا الشمالية 2005

توجت فرنسا بلقب البطولة بالفوز على إنجلترا بنتيجة 3-1، وأفرزت تلك النسخة أسماء مثل أبو ديابي وهوجو لوريس ويوهان جوركوف ويوهان كاباي ومانويل نوير وكيفين برينس بواتينج.

5- بولندا 2006

أحرزت إسبانيا اللقب بالفوز على اسكتلندا بنتيجة 2-1، وأفرزت تلك النسخة أسماء مثل خوان ماتا ومروان فيلايني وجيرارد بيكيه وأردا توران.

6- النمسا 2007

فازت إسبانيا باللقب بالفوز على اليونان بهدف نظيف، وأفرزت تلك البطولة أسماء مثل سوكراتيس باباستاثوبولوس وخافي مارتينيز وماركو أرناتوفيتش وكوستاس متروجولو وبينديكت هوفيديس وجيروم بواتينج ومسعود أوزيل ودوسان تاديش.

7- التشيك 2008

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توجت ألمانيا باللقب بالفوز على إيطاليا بنتيجة 3-1، وأفرزت تلك البطولة أسماء مثل توماس نيسيد ديفيد دي خيا وجوردي ألبا ودانيل ستوريدج وداني روز.

8- أوكرانيا 2009

توجت أوكرانيا باللقب بالفوز على إنجلترا في المباراة النهاية بثنائية نظيفة، وأفرزت تلك البطولة نجوم مثل كيلي والكر وداني ويلبيك وتياجو ألكانتارا وناتشو.

9- فرنسا 2010

أحرزت فرنسا اللقب بالفوز على إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وأفرزت لك البطولة أسماء مثل أنطوان جريزمان ودافيد ألابا وألكساندر لاكازيت وكوكي.

10- رومانيا 2011

توجت إسبانيا اللقب بالفوز على التشيك في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وأفرزت تلك البطولة نجوم من أمثال جيرارد ديلوفيو وألفارو موراتا وداني كارفخال.

11- إستونيا 2012

نالت إسبانيا اللقب بالفوز على اليونان في المباراة النهائية بهدف نظيف، وأفرزت تلك البطولة نجوم من أمثال باكو ألكاسير وإيريك داير وجواو ماريو وأندريه جوميز وخوان بيرنات وساؤول وروز باركلي وهاري كين وصامويل أومتيتي وبول بوجبا.

12- ليتوانيا 2013

توجت صربيا باللقب بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بهدف نظيف، وأفرزت تلك البطولة نجوم من أمثال أدريان رابيو وبيرناردو سيلفا وهيكتور بيليرين وأنتوني مارسيال.

13- المجر 2014

أحرزت ألمانيا اللقب بالفوز على البرتغال بهدف نظيف، وأفرزت تلك البطولة نجوم من أمثال جوشوا كيميتش وأندريه سيلفا وجوليان براندت.

14- اليونان 2015

توجت إسبانيا باللقب بالفوز على روسيا بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، وأفرزت تلك البطولة نجوم من أمثال ماركو أسينسيو وداني سيبالوس وألكساندر جولوفين وكينجسلي كومان ولوري ساني.

15- ألمانيا 2016

توجت فرنسا باللقب على حساب إيطاليا في المباراة النهائية بالفوز عليها برباعية نظيفة، وأفرزت تلك البطولة نجوم من أمثال كيليان مبابي وبنيامين هنريكس.