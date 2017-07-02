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دعوى خلع تدفع عاطلا للانتحار من شرفة الطابق الثاني بالهرم

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مصراوي Masrawy

دعوى خلع تدفع عاطلا للانتحار من شرفة الطابق الثاني بالهرم

12:24 م الأحد 02 يوليو 2017

دعوى خلع تدفع عاطلا للانتحار من شرفة الطابق الثاني بالهرم

كتب - محمد شعبان:

بعد فشله في الانتحار أكثر من مرة بسبب الخلافات الزوجية المتكررة، لكن عقب رفع زوجته دعوى خلع وصدور حكم قضائي لصالحها وحضانة الأطفال، قرر عاطل هذه المرة التخلص من حياته وألقى نفسه من شرفة شقته ليسقط جثة هامدة.

اللواء إسماعيل رجب، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، تلقى بلاغا من المقدم وائل فهيم، نائب مأمور قسم الهرم، يفيد بسقوط شخص من شقة جثة هامدة بشارع الدكتور لاشين.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن عاطلا يدعى "أحمد.ي" 43 عاما، ألقى نفسه من شرفة شقته الطابق الثاني بالعقار رقم 8، وتوفيَّ متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم وتوقف عضلة القلب.

وأمام المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، قال شقيق المتوفى عامل يدعى "ماجد"، إنه كان يعاني انفصاما في الشخصية وهدد أكثر من مرة بالانتحار بسبب تفاقم الخلافات الزوجية، وأن زوجته رقعت دعوى خلع ضده، وصدر حكما قضائيا لصالحها وحضانة أولادهما.

وبسؤال حارس العقار وتاجر مقيم بنفس العقار، أكدا أنهما فوجئا بسقوط المتوفي من الطابق الثاني على سطح عقار مجاور مكون من 7 طوابق.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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