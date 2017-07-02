الداخلية: احباط مخطط إخواني لإثارة الأزمات بعد ارتفاع أسعار الوقود بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 من العناصر الإخوانية، لقيامهم باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إنه ‏‫في إطار استمرارية متابعة أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اضطلاع قياداتها مؤخرًا بتكليف عناصرها بالمحافظات باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية.

وأضاف البيان، أنه قد اعتزم بعض مسئولي الجماعة الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بتاريخ 30/6/2017 بمنزل الإخواني، حسن على إبراهيم يونس، 60 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، يُقيم دميانة / مركز بلقاس بالدقهلية) لتفعيل التكليفات المشار إليها وإعداد الخطط الكفيلة لاستغلال الأزمات الحالية خاصةً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لإثارة الرأي العام.

تم استهداف اللقاء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفر عن ضبط 6 من العناصر الإخوانية المشاركة في اللقاء وهم كلٍ من، جميل فتوح عبد الجواد صحاب، "مواليد 1/1/1963"، موظف، يقيم دميانة مركز بلقاس، ومحمد إبراهيم نجاح عبد الجواد الصياد، "مواليد 15/8/1972"، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يقيم دميانة مركز بلقاس.

كما تم ضبط، طه حسين جمعة الشربيني، "مواليد 25/3/1985" عامل زراعي، يقيم قرية الإصلاح الزراعي مركز بلقاس، ومحمد علي عبده محمد الحلوجي، "مواليد 27/10/1960"، محامي، يقيم قرية قراشي مركز بلقاس، وأحمد حمدي أحمد مسلم، "مواليد 5/4/1980" حارس أمن بالبنك التجاري الدولي، يقيم منشأة شومانة مركز بلقاس، وعابد عبد البديع علي علي، "مواليد 16/1/1970"، ممرض، يقيم قراشي/مركز بلقاس.

وأوضح البيان، أنه عثر بحوزتهم على عدد من أجهزة الكمبيوتر وبعض الأوراق التنظيمية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم من قياداتهم والمتضمنة تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخططها الذي يستهدف النيل من مقدرات الدولة وتقويض دعائمها في مختلف المجالات (الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية) واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.