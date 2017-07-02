أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الداخلية: احباط مخطط إخواني لإثارة الأزمات بعد ارتفاع أسعار الوقود بالدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية: احباط مخطط إخواني لإثارة الأزمات بعد ارتفاع الوقود بالدقهلية

12:21 م الأحد 02 يوليو 2017

الداخلية: احباط مخطط إخواني لإثارة الأزمات بعد ارتفاع أسعار الوقود بالدقهلية

كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 من العناصر الإخوانية، لقيامهم باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إنه ‏‫في إطار استمرارية متابعة أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اضطلاع قياداتها مؤخرًا بتكليف عناصرها بالمحافظات باستغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتنسيق مع مختلف الكيانات المناهضة لمحاولة افتعال العديد من الأزمات بالقطاعات العمالية والجماهيرية.

وأضاف البيان، أنه قد اعتزم بعض مسئولي الجماعة الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بتاريخ 30/6/2017 بمنزل الإخواني، حسن على إبراهيم يونس، 60 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، يُقيم دميانة / مركز بلقاس بالدقهلية) لتفعيل التكليفات المشار إليها وإعداد الخطط الكفيلة لاستغلال الأزمات الحالية خاصةً المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات لإثارة الرأي العام.

تم استهداف اللقاء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وأسفر عن ضبط 6 من العناصر الإخوانية المشاركة في اللقاء وهم كلٍ من، جميل فتوح عبد الجواد صحاب، "مواليد 1/1/1963"، موظف، يقيم دميانة مركز بلقاس، ومحمد إبراهيم نجاح عبد الجواد الصياد، "مواليد 15/8/1972"، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يقيم دميانة مركز بلقاس.

كما تم ضبط، طه حسين جمعة الشربيني، "مواليد 25/3/1985" عامل زراعي، يقيم قرية الإصلاح الزراعي مركز بلقاس، ومحمد علي عبده محمد الحلوجي، "مواليد 27/10/1960"، محامي، يقيم قرية قراشي مركز بلقاس، وأحمد حمدي أحمد مسلم، "مواليد 5/4/1980" حارس أمن بالبنك التجاري الدولي، يقيم منشأة شومانة مركز بلقاس، وعابد عبد البديع علي علي، "مواليد 16/1/1970"، ممرض، يقيم قراشي/مركز بلقاس.

وأوضح البيان، أنه عثر بحوزتهم على عدد من أجهزة الكمبيوتر وبعض الأوراق التنظيمية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم من قياداتهم والمتضمنة تحركات الجماعة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخططها الذي يستهدف النيل من مقدرات الدولة وتقويض دعائمها في مختلف المجالات (الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية) واستغلال احتفالات الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ12 سبتمبر

    تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ12 سبتمبر

    أخبار
  • الإدارية العليا تقضي ببطلان قرار الداخلية بإدراج اسم محام بقوائم المسجلين

    الإدارية العليا تقضي ببطلان قرار الداخلية بإدراج اسم محام بقوائم المسجلين

    أخبار

  • "المرور" تواجه جشع السائقين بالخطوط الساخنة.. وتعليق لافتات بالأجرة

    أخبار
  • ضبط 104 قضايا مخدرات و56 متهمًا هاربًا خلال 24 ساعة

    ضبط 104 قضايا مخدرات و56 متهمًا هاربًا خلال 24 ساعة

    أخبار

إعلان

5d034b4728.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام