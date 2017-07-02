عامل يشعل النيران في مخبز انتقاما من صاحبه بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أشعل عامل النيران في مخبز، انتقامًا من صاحبه، بعد أن ضبطه في وضع مخل مع فتاة، بمدخل أحد العمارات في بهتيم، وفضح أمره بين الأهالي، فاستعان بعامل زميله، وأشعل النيران في المخبز، لتأتي النيران على أجزاء كبيرة من المخبز، وإتلاف ماكينات صرف الخبز، دون خسائر بشرية.

وسيطرت قوات الإنقاذ على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان، بلاغًا بنشوب حريق بمخبز بلدي ببهتيم، وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقلت قوات الإطفاء، وسيطرت على الحريق، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بمخبز بلدي بالطابق الأرضي، بعقار ملك المدعو مصطفى محمد عبدالعزيز 48 عامًا، صاحب مخبز، وأتت النيران على باب المخبز، وبنك خشبي، وعدد 2 ماكينة صرف خبز، وعداد الغاز الطبيعي، الخاص بالمخبز، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال صاحب المخبز، اتهم كلاً من "نور. م، 23 عامًا"، عامل، و"إبراهيم. س، 15 عامًا"، عامل، بسكب مادة تساعد على الاشتعال، وعلل ذلك لضبط المتهم الأول بمدخل العقار سكنه، رفقة إحدى الفتيات في وضع مخل بالآداب، وحدثت بينهما مشاجرة، ما أدى لافتضاح أمره بين الأهالي، مضيفًا أن كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات المجاورة للمخبز، رصدت المتهمين أثناء ارتكابهما الواقعة.

وضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وتولت النيابة التحقيق.