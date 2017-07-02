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«سرقة» كريم فهمي وصدفة «ياسمين وشيكو وهشام».. أين يقضي الفنانون إجازة الصيف؟

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«سرقة» كريم فهمي وصدفة «ياسمين وشيكو وهشام».. أين يقضي الفنانون إجازة الصيف؟ «سرقة» كريم فهمي وصدفة «ياسمين وشيكو وهشام».. أين يقضي الفنانون إجازة الصيف؟

التحرير

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بعد انتهاء ماراثون المسلسلات الرمضانية، والذي انشغل فيه أغلب الفنانين في تصوير أعمالهم، حرص أغلبهم على السفر والاستمتاع بالإجازة، سواء داخل أو خارجها، وشارك البعض صورهم مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى.

ياسمين عبد العزيز

تقضي الفنانة ياسمين عبد العزيز إجازتها في الساحل الشمالى وتحرص دائما على مشاركة جمهورها جميع صورها، حيث نشرت مؤخرًا عبر حسابها في موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها برفقة الفنان هشام ماجد وشيكو. وكتبت: "هربانة بشياكة" لتدمج اسم مسلسلها واسم مسلسلهما في جملة واحدة.

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غادة عبد الرازق

قضت الفنانة غادة عبد الرازق إجازتها السنوية في المالديف، وهي الوجهة المفضلة لها خارج مصر في الصيف وترافقها ابنتها روتانا وحفيدتاها.

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كريم فهمي

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بمجرد انتهاء مشاهده في مسلسل "الحساب يجمع" الذي عرض في رمضان الماضي، قرر الفنان كريم فهمي أن يستمتع بإجازته برفقة أسرته في اليونان، ولكن حدث شيء لم يكن يتوقعه في أول يوم، حيث أضاعت زوجته دانية جوازات السفر الخاصة بهم، وبدأوا في رحلة بحث عنها في جميع أقسام الشرطة والسفارة هناك، وقام "فهمي" بنشر صورة تجمعه بزوجته وكتب: "بعد أول ساعة في اليونان دانية حبيبتي ضيعت الباسبورتات، وجار البحث عنها في الأقسام والسفاره، الحمد لله".

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أحمد حلمي ومنى زكي 

يبدو أن الساحل الشمالى كان المكان الأمثل لقضاء أغلب النجوم إجازتهم به، فلم يقتصر زائروه من الفنانين على الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان هشام ماجد وشيكو فقط ولكن شمل وجود الفنانة منى زكي وأحمد حلمي أيضًا.

 

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بشرى

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها صورة جديدة لها أثناء قضائها إجازة الصيف بإيطاليا، وعلقت على الصورة التى نشرتها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "الطبيعة".

 

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