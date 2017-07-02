حكاية الفاجومي والشيخ.. جمعتهما سجون «ناصر والسادات» وفرقهما «ولاد الحرام»

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كان له صوتا، فصار له عينًا.. باختصار إنها حكاية رفيقين أشعلا نيران الأنظمة السياسية في أجسادهما عسى أن يضيئا دروب الأمل لحياة أكثر كرامة وعزة، فكانت أغانيهما كالسوط يجلد بلا رحمة، لذا أصبح وجودهما في السجن على رأس أولويات بقاء الأنظمة السياسية مستقرة.

حكاية الشيخ إمام المولود في 2 يوليو 1918، بدأت مع رفيق دربه، شاعر العامية "الفاجومي"، أحمد فؤاد نجم، عام 1962، فوق أسطح إحدى العمارات بمنطقة "حوش آدم" في مصر القديمة، عندما انتقل "الفاجومي" إلى هناك حيث كان يسكن "إمام" برفقة عوده، فكان سؤاله للشيخ إمام: "لماذا تغني ألحان زكريا أحمد، ألحانك أولى بذلك"، فأجابه الشيخ الضرير بأنه لم يجد الكلمات المناسبة ليلحنها، ومن هنا جاءت بداية الارتباط بين الكلمات النارية والألحان المبدعة.

ارتباطهما لم يكن فنيا فحسب، بل كان ارتباطًا وجدانيا، يكمل كل منهما الآخر، ومثلما قال "نجم" في أحد حواراته: "كان صوتي وكنت أنا عينيه"، وقد انعكس ذلك جليا في براعة إنتاجهما الغنائي، فحققا شعبية جارفة بين أوساط العمّال والفلاحين والطلاب، بعد أن ألهبت أغانيهما وجدان الفئات المهمَشة.

تجاوز الخطوط الحمراء أخطر ما ميّز أغانيهما، خاصة بعد نكسة 1967، التي كانت بداية لسيل من الأغاني "اللاذعة" والثقيلة على قلب نظام جمال عبد الناصر، منها "واه يا عبد الودود" مرورًا بـ"بقرة حاحا"، و"يا محلا رجعة ضباطنا من خط النار"، وصولًا إلى الأغنية التي قذفت بهما في غياهب السجن وهي: "الحمد لله خبطنا تحت باطاطنا"، والتي كانت بمثابة هجوم صريح على جمال عبد الناصر، وانتشرت كالنار في الهشيم، وعلى الفور أمر الرئيس الراحل بإيداعهما السجن بتهمة تعاطي الحشيش.

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وخلال عامين من السجن الانفرادي لكل منهما، أنتجا عددًا من الأغنيات، فكان الشيخ إمام، يمر على زنزانة "الفاجومي" في وقت التنفس، ليسمع ما ألّفه، ثم يردده حتى يحفظه، ليقوم بتلحينه هو عندما يعود لزنزانته، وأفضت سنوات السجن تلك إلى أغانٍ مثل "حلولّا يا حلولّا، ويا حبايبنا فين وحشتونا".

بمجيء "السادات" رئيسًا في 1970، أطلق سراحهما ضمن آخر 4 معتقلين في السجون المصرية، ولم يمر الوقت حتى انخرطا في العمل مع الحركات الطلابية بالجامعة للمطالبة بتحرير سيناء، وانتشرت قصائد "نجم" في صحف الحائط بالجامعة والندوات، ولم يسلم "السادات" منهما، خاصة بعد قصيدة "المجنون أبو برقوقة"، فأعادهما إلى السجن مرة أخرى، ولم يخرجا منه إلا بعد اغتيال "السادات" في 6 أكتوبر 1981.

في منتصف الثمانينيات دبّت الخلافات بين الثنائي بسبب من وصفهم "الفاجومي" بأنهم "ولاد حرام" فقال في ذلك: "ضاقت حلقة الحصار حوالينا واستحكمت وتحول الموضوع إلى شبه مطاردة بوليسية مهمتها تفتيت الكيان المزعج، الذي استعصي على الترغيب وذهب المعز ولقيت نفسي لوحدي"، ولم تنته القطيعة إلا قبل وفاة الشيخ إمام بفترة قصيرة صبيحة السابع من يونيو عام 1995.