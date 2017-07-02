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فنانون هاجموا تامر حسني.. أحدهم اعترض على «نجم الجيل» وآخر سخر من فيلمه الأخير

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التحرير

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بداية من ظهوره عام 2002 حتي الآن، وأزمات عديدة واجهت "نجم الجيل" الفنان تامر حسني، فمثله مثل حال أغلب المطربين لم يكن طريقه خاليا من العقبات، لا سيما بعض الانتقادات التى لم تشمل الجمهور فقط، ولكنها نالت زملاءه بالوسط الفني أيضًا، فكثير من المطربين على الساحة عبروا عن غضبهم منه لأسباب مختلفة، كان أبرزها بسبب إطلاق لقب "نجم الجيل" عليه، وأخرى بسبب بعض كلمات أغانيه الجريئة وأفلامه أيضًا.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين فتحوا النار على تامر حسني.

رامي صبري

قامت الصفحة الشخصية للمطرب رامي صبري بإعادة نشر تدوينة لأحد الأشخاص مكتوب فيها أن أغنيته الجديدة "راجل" أهم من فيلم "تصبح على خير" لتامر حسني، مما أزعج جمهور الفنان الأخير، وقاموا بالهجوم على المنشور.

اعتذر "صبري" عما كُتب على صفحته مؤكدا أنه أحد المسئولين، وكتب: "البوست اللي نزل إمبارح على صفحتي اللي بيخص تامر حسني أنا مسحته بنفسي عشان مابحبش حد يغلط أو يقلل من نجاح حد من زمايلي وتامر أخويا وصديقي ووليد منصور منتج الفيلم أخويا وصديقي من أيام الدراسة ومن واحنا عيال. فمستحيل أبدا أنزل بوست فيه إساءة إلى حد مش أنا ومش أخلاقي. أما بالنسبة للناس اللي حطت رقمي online فأنا ماعنديش أي مشكلة إن الجمهور يكلمني لأني باشتغل للجمهور مش لنفسي.. أما بالنسبة للشتايم وقلة الأدب فربنا موجود والله يهديكم.. أخيرا مبروك لتامر فيلمه وإن شالله يبقى أحسن فيلم في تاريخه، تامر موهوب وناجح وده شي مش أنا اللي هاقوله دلوقتي.. ومبروك لوليد منصور ومبروك لصديقي المخرج العظيم محمد سامي".

 

المطرب أحمد بهاء

فاجأ المطرب أحمد بهاء، عضو فريق "شارموفرز"، الجمهور بتعليقه على "بوستر" المطرب تامر حسنى الخاص الذي يشاركه بحفلة بالجامعة ألأمريكية، وكتب عضو "شارموفرز" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يا عينى مكبرين صورته على قد ما قدروا.. بس أنا فعلا خايف عليه فى الحفلة اللى جاية دى"، فأدت تلك الكلمات إلى إغضاب جمهور نجم الجيل وهاجموا المطرب الشاب، ووصفوا تاريخه بأنه لا يقارن على الإطلاق بتامر حسنى وأنه يخشى من شعبيته وجماهيريته.

 

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سما المصري

شنت الراقصة الاستعراضية سما المصري هجوما كبيرا عليه أيضًا خلال أحد تصريحاتها الصحفية وقالت: "أنا مابحبش تامر حسني لأني باحس إنه سوسو قوي ونايتي، وناعم، وأنا مابحبش الراجل الناعم"، وانتقدت كلام أغنياته قائلة: "هو بيقول عينيا بتحبك وقلبي بيحبك، حلو الكلام ده، بس أنا مابحبهوش"، أما عن المعجبات به، فقالت: "مجرد بنات بتحب الراجل النايتي ونفسهم حلوة أوي"، مشيرة إلى أنها تحب الرجل الخشن مثل أحمد رمزي ورشدي أباظة وعمر الشريف.

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احمد فهمي وأحمد سعد يعترضان على "نجم الجيل"

هجوم كبير تعرض له تامر حسني بسبب لقب "نجم الجيل"، وكان أبرز هؤلاء الفنانين الذين شنوا هجوما عليه كان المطرب أحمد فهمي والمطرب أحمد سعد، وقال الأخير إن "حسني" ليس الأفضل بين أبناء جيله و لا يجب احتكار أي مطرب للقب الأفضل، بينما قال فهمي: "حتى لو اعتبر تامر نفسه أنجح فنان في جيله، فإن ذلك لا يعني إطلاقا أن يُطلق على نفسه لقب "نجم الجيل".

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عبد الوهاب 

على الرغم من العلاقة القوية التي جمعت الثنائي وارتبط اسماهما طويلًا إلى حد أن بعض الجمهور اعتقد أن بينهما علاقة، لم يسلم تامر حسني من هجوم شيرين خلال حلولها ضيفة في إحدى حلقات برنامج "البيت بيتك" وانتقدت صراخ البنات عليه في الحفلات، الذي وصفته بالمبتذل، وأضافت أنها كانت في إحدى الحفلات بتونس، وعندما صرخت إحدى الفتيات بعد ظهورها قالت لها: "إيه ده إنتي من جمهور تامر حسني".

واستكملت شيرين وصلة الهجوم، موضحة أنها لا يعجبها في أغاني تامر بعض الألفاظ التي تظهر في أغانيه مثل "يخرب بيتك" و"احترمي نفسك" وهي كلمات لا تليق بمطرب "الجيل".

إيمان البحر درويش

هاجمة المطرب إيمان البحر درويش أيضًا بسبب عدم سرعة استجابته إلى صوت نور القمر، التي غنت أغنية "برضاك" على مسرح "The voice kid"، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي "، وقال  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما أجمل هذا الصوت في هذه السن الصغيرة! وما أجمل سرعة رد فعل الفنان كاظم الساهر والفنانة نانسي عجرم!".
وتابع: "أتعجب من تأخر رد فعل الفنان تامر حسني، وكأنه الخبير المغوار الذي ينتظر إلى النهاية، وكان رد فعله في الوقت الذي لم يكن بنفس المستوى، الذي استدار فيه الفنان كاظم والفنانة نانسي".
واستكمل حديثه قائلا: "هو ليه دايمًا بيخلوا شكلنا كده وبيختاروا من يمثل مصر بهذا المستوى الرديء في التحكيم وردود الأفعال، هل عن قصد أم مجرد مصادفة؟".

 

 

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