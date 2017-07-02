أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إنشاء وحدة للعلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنشاء وحدة للعلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام في أسيوط

12:12 م الأحد 02 يوليه 2017

إنشاء وحدة للعلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام في أسيوط

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إنشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام، تحت إشراف قسم جراحة العظام بالمستشفى، منوها إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنشاء وحدات علاجية جديدة تخدم المرضى وتساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن وحدة العلاج بالخلايا الجذعية البالغة تعالج التنحر اللاوعائي لرأس عظمة الفخذ، وتأخر إلتئام العظام بعد التثبيت الداخلي للكسور، وعلاج خشونة الركبة في المراحل الأولية، بالإضافة إلى علاج التهاب الغشاء المبطن للقدم وأيضًا التمزق الجزئي بالأوتار وتليف مفصل الكتف.

وأضاف وكيل الوزارة، أنهم يستقبلون المرضى بعيادة الوحدة بمستشفى الإيمان العام في حي الأربعين، خلال 3 أيام على مدار الأسبوع وهي "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وجرى تزويد الوحدة بعدد من الأسرة والأجهزة الحديثة لعلاج الحالات.

وأكد الدكتور نوح أن العلاج بالخلايا الجذعية هام في مواجهة العديد من الامراض المزمنة والخطيرة دون أعراض جانبية، مشيرًا إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية يحتل مساحة كبيرة من اهتمام الباحثين عالميًا في شتى مجالات الطب وبدأ فعلا العلاج به في العديد من الأمراض بعد إثبات فاعليته في إحياء الخلايا الميتة في كافة أجهزة الجسم.

ولفت "نوح" إلى أن نسب نجاح عمليات زرع الخلايا الجذعية توازي نفس النسب العالمية دون أي أعراض جانبية، لأنها تعمل على بناء الجسم وليس هدم الخلايا وهي وسيلة آمنة وفعالة وموافق عليها علميًا وأخلاقيًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

    استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

    أخبار
  • بالمخالفة لقرار المحافظ.. شكاوى من رفع أجرة التاكسي إلى 10 جنيهات في أسيوط

    بالمخالفة لقرار المحافظ.. شكاوى من رفع أجرة التاكسي إلى 10 جنيهات

    أخبار
  • محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بزيادة من 10 الى 15 %

    محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بزيادة من 10 الى 15 %

    أخبار
  • محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويقدم الهدايا للمرضى

    محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويقدم الهدايا للمرضى

    أخبار

إعلان

2677a1d745.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس