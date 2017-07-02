إنشاء وحدة للعلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام في أسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إنشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية البالغة بمستشفى الإيمان العام، تحت إشراف قسم جراحة العظام بالمستشفى، منوها إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنشاء وحدات علاجية جديدة تخدم المرضى وتساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن وحدة العلاج بالخلايا الجذعية البالغة تعالج التنحر اللاوعائي لرأس عظمة الفخذ، وتأخر إلتئام العظام بعد التثبيت الداخلي للكسور، وعلاج خشونة الركبة في المراحل الأولية، بالإضافة إلى علاج التهاب الغشاء المبطن للقدم وأيضًا التمزق الجزئي بالأوتار وتليف مفصل الكتف.

وأضاف وكيل الوزارة، أنهم يستقبلون المرضى بعيادة الوحدة بمستشفى الإيمان العام في حي الأربعين، خلال 3 أيام على مدار الأسبوع وهي "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وجرى تزويد الوحدة بعدد من الأسرة والأجهزة الحديثة لعلاج الحالات.

وأكد الدكتور نوح أن العلاج بالخلايا الجذعية هام في مواجهة العديد من الامراض المزمنة والخطيرة دون أعراض جانبية، مشيرًا إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية يحتل مساحة كبيرة من اهتمام الباحثين عالميًا في شتى مجالات الطب وبدأ فعلا العلاج به في العديد من الأمراض بعد إثبات فاعليته في إحياء الخلايا الميتة في كافة أجهزة الجسم.

ولفت "نوح" إلى أن نسب نجاح عمليات زرع الخلايا الجذعية توازي نفس النسب العالمية دون أي أعراض جانبية، لأنها تعمل على بناء الجسم وليس هدم الخلايا وهي وسيلة آمنة وفعالة وموافق عليها علميًا وأخلاقيًا.