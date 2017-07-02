فيديو.. البيئة: لا وجود لقناديل سامة على شواطئنا

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قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى والخبير الدولى فى الكائنات البحرية، إن ظهور قناديل البحر بالشواطئ المصرية يرجع لموسم التزاوج لها بالبحر الأحمر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صباح أون»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الشعب المصري يحب المبالغة والإثارة، وذلك ما حدث في تناول ما يخص قناديل البحر».

ونفى مستشار وزير البيئة وجود قناديل سامة على الشواطئ المصرية، قائلًا: «نحمد ربنا أن النوع السام مش موجود عندنا في مصر، فيه نوع سام بيدخل من الدم على المخ، أو يروح على القلب ويعمل مشاكل كتير، والنوع اللي عندنا في مصر أقصى ضرر منه أنه يلسع الجسم فقط».