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«نقل البرلمان» تناقش إهدار 60 مليون جنيه بخط سكة حديد بالمنوفية

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«نقل البرلمان» تناقش إهدار 60 مليون جنيه بخط سكة حديد بالمنوفية «نقل البرلمان» تناقش إهدار 60 مليون جنيه بخط سكة حديد بالمنوفية

التحرير

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تقدم النائب سامي المشد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة السادات في محافظة المنوفية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل ومحافظ المنوفية، بشأن توقف العمل بخط سكة حديد "كفر داود" بمدينة السادات.

وقال المشد، إنه بالرغم من الإنتهاء من العمل بالمساحة الواقعة داخل نطاق مدينة السادات والتي تبلغ 17 كم، إلا أنه تبقى 17 كيلومتر أخرى، مشيراً إلى أنه تم انشاء الكوبرى الخاص بالمشروع، بالإضافة إلى صرف مبلغ 60 مليون جنيه، إلا أنه توقف العمل بذلك المشروع لأكثر من 10 سنوات، ما يُعد إهداراً للمال العام ومضاعفة تكاليف المشروع. 

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ستناقش طلب الإحاطة المقدم منه، خلال اجتماعها الإثنين المٌقبل، برئاسة اللواء سعيد طعيمة.

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التحرير

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