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تنظيم الاتصالات يحسم مصير زيادة كروت الشحن.. وزيادة الإنترنت سبتمبر المقبل

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تنظيم الاتصالات يحسم مصير زيادة كروت الشحن.. وزيادة الإنترنت سبتمبر المقبل تنظيم الاتصالات يحسم مصير زيادة كروت الشحن.. وزيادة الإنترنت سبتمبر المقبل

التحرير

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أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن كروت الشحن لن ترتفع متأثرة بتطبيق زيادة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها من 1 يوليو الجاري، حيث قال الجهاز في توضيح له "أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% منذ عام مضى – 13% منها تم تطبيقه في حينه للعام المالي (2016- 2017) ، وتبقى 1% تم إرجاءه للعام المالي الجاري (2017-2018)".

وأضاف الجهاز أنه بناء على المقدمة السابقة فسوف يتم خصمه من رصيد كل كارت هو 1% فقط من أصل قيمته، موضحاً أن كارت الـ 10 الذي يتم بيعه حاليًا (شامل ضريبة القيمة المضافة 13%) بـ 11 جنيه ، ويمنح رصيد 10 جنيهات ورصيد إضافي 40 قرش وبعد تطبيق المتبقي من ضريبة القيمة المضافة (1%) كارت الـ 10 سيتم بيعه بنفس السعر أى 11 جنيه وسيمنحك رصيد 10 جنيهات أيضا، لكن سيتم خصم 10 قروش (1% من قيمة الكارت) من الرصيد الاضافي ليكون 30 قرش بدلا من 40 قرش.

وتابع الجهاز "أن نفس النسبة 1% سيتم خصمها من باقي الكروت بنفس الطريقة حسب قيمة كارت".

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تجدر الإشارة إلى أن خدمات المحمول يطبق عليها 14 ضريبة قيمة مضافة، بالاضافة إلى 8 % ضريبة جدول أو ما تعرف بضريبة الرفاهية، وهي الضريبة اليت تعترض عليها شركات الاتصالات مؤكدة أن المحمول لم يعد رفاهية في الوقت الحالي خاصة وان 88 % من عملاء الكارت في لايتجاوز قيمة شحنهم شهرياً 10 جنيهات، وهو ما يددل على أن المستهلكين ليسو مسرفين على المحمول"بحسب وصفهم".

ومن المقرر أن يتم تطبيق 14 % ضريبة قيمة مضافة على خدمات الانترنت الأرضي بداية من سبتمبر القادم وهي الضريبة التي تم اعفاء الشركات والمستخدمين منها خلال العام الأول وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة.

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التحرير

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