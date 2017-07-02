تنظيم الاتصالات يحسم مصير زيادة كروت الشحن.. وزيادة الإنترنت سبتمبر المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت الشحن لن ترتفع متأثرة بتطبيق زيادة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها من 1 يوليو الجاري، حيث قال الجهاز في توضيح له "أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% منذ عام مضى – 13% منها تم تطبيقه في حينه للعام المالي (2016- 2017) ، وتبقى 1% تم إرجاءه للعام المالي الجاري (2017-2018)".

وأضاف الجهاز أنه بناء على المقدمة السابقة فسوف يتم خصمه من رصيد كل كارت هو 1% فقط من أصل قيمته، موضحاً أن كارت الـ 10 الذي يتم بيعه حاليًا (شامل ضريبة القيمة المضافة 13%) بـ 11 جنيه ، ويمنح رصيد 10 جنيهات ورصيد إضافي 40 قرش وبعد تطبيق المتبقي من ضريبة القيمة المضافة (1%) كارت الـ 10 سيتم بيعه بنفس السعر أى 11 جنيه وسيمنحك رصيد 10 جنيهات أيضا، لكن سيتم خصم 10 قروش (1% من قيمة الكارت) من الرصيد الاضافي ليكون 30 قرش بدلا من 40 قرش.

وتابع الجهاز "أن نفس النسبة 1% سيتم خصمها من باقي الكروت بنفس الطريقة حسب قيمة كارت".

شاهد أيضا

تجدر الإشارة إلى أن خدمات المحمول يطبق عليها 14 ضريبة قيمة مضافة، بالاضافة إلى 8 % ضريبة جدول أو ما تعرف بضريبة الرفاهية، وهي الضريبة اليت تعترض عليها شركات الاتصالات مؤكدة أن المحمول لم يعد رفاهية في الوقت الحالي خاصة وان 88 % من عملاء الكارت في مصر لايتجاوز قيمة شحنهم شهرياً 10 جنيهات، وهو ما يددل على أن المستهلكين ليسو مسرفين على المحمول"بحسب وصفهم".

ومن المقرر أن يتم تطبيق 14 % ضريبة قيمة مضافة على خدمات الانترنت الأرضي بداية من سبتمبر القادم وهي الضريبة التي تم اعفاء الشركات والمستخدمين منها خلال العام الأول وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة.