فيديو.. الأرصاد تؤكد: انتهاء الموجة الحارة مساء الثلاثاء

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قال أحمد فاروق، مدير عام التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن الـ 72 ساعة القادمة ستشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة و نسب الرطوبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التليفزيون المصري :"تعود درجة الحرارة مساء الثلاثاء المقبل، إلى معدلاتها الطبيعية وتنكسر الموجة الحارة.

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ولفت فاروق إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط هادئة وتسمح بممارسة أنشطة الملاحة البحرية.

وتابع: «تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد».