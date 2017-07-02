أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس السكة الحديد: وزير النقل أمر بوقف تطوير المحطات

Google+ Print
رئيس السكة الحديد: وزير النقل أمر بوقف تطوير المحطات رئيس السكة الحديد: وزير النقل أمر بوقف تطوير المحطات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة أعدت خطة لتجديد  القضبان التى انتهى عمرها الافتراضى، لافتا إلى أن تكلفة تجديد القضبان الممتده بالوجهين القبلى والبحرى تصل إلى 5 مليارات جنيه، بناء على خطة تحديث البنية الأساسية بالهيئة

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن هناك شراكة بين كلية الفنية العسكرية وهيئة السكة الحديد لتنفيذ تلك الخطة، مشيرًا إلى أن معظم التأخيرات وأعطال القطارات سببها عدم تحديث البنية الأساسية، وأن المرفق يحتاج إلى تطوير شامل، مؤكدًا على أن الأولوية الأولى فى مشروع تطوير السكة الحديد لتجديد القضبان والإشارات والمزلقانات.

شاهد أيضا

وأضاف، شوشة، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أوقف خطة تطوير محطات السكة الحديد، وكلف باستكمال المحطات الجارية تطويرها فقط مع تأجيل المحطات التى لم تبدأ أعمال تطويرها ومنح الأولوية فى التطوير لتحديث البنية الأساسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)