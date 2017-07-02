رئيس السكة الحديد: وزير النقل أمر بوقف تطوير المحطات

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قال المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة أعدت خطة لتجديد القضبان التى انتهى عمرها الافتراضى، لافتا إلى أن تكلفة تجديد القضبان الممتده بالوجهين القبلى والبحرى تصل إلى 5 مليارات جنيه، بناء على خطة تحديث البنية الأساسية بالهيئة

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن هناك شراكة بين كلية الفنية العسكرية وهيئة السكة الحديد لتنفيذ تلك الخطة، مشيرًا إلى أن معظم التأخيرات وأعطال القطارات سببها عدم تحديث البنية الأساسية، وأن المرفق يحتاج إلى تطوير شامل، مؤكدًا على أن الأولوية الأولى فى مشروع تطوير السكة الحديد لتجديد القضبان والإشارات والمزلقانات.

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وأضاف، شوشة، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أوقف خطة تطوير محطات السكة الحديد، وكلف باستكمال المحطات الجارية تطويرها فقط مع تأجيل المحطات التى لم تبدأ أعمال تطويرها ومنح الأولوية فى التطوير لتحديث البنية الأساسية.