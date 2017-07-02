استعادة راقصة بعد اختطافها والاعتداء عليها جنسيا في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

استعادت مباحث البحيرة، اليوم الأحد، راقصة اختطفت من قبل 5 أشخاص، أثناء عودتها مع بعض زملائها من حفل زفاف، والاعتداء عليها ومواقعتها جنسيًا من قبل أحد خاطفيها، وضبط المتورطين في الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة دمنهور من "أشرف. خ. ع، 28 عامًا"، متعهد أفراح، ومقيم شارع 23 يوليو، دائرة القسم، أنه حال قيادته سيارته رقم "4193 ب و ج - ملاكي"، عائدًا من أحد الأفراح بمدينة إدكو، وبرفقته كلًا من: "دينا. ع. ف، 33 عامًا"، راقصة ومقيمة بالإسكندرية، و"هويدا. ب. م، 25 عامًا"، راقصة ومقيمة مركز دسوق، كفر الشيخ، وعازف أورج وطبال، وبناحية مزلقان جزيرة البط، فوجئوا بسيارتين يستقلهما 5 أشخاص مجهولين، اعترضوا طريقهم واعتدوا عليهم بالضرب، واقتادوا الثانية عنوة داخل تحت تهديد الأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلًا من: "حمدي. م. ح، 27 عامًا"، متعهد أفراح، مقيم شارع أبو عبد الله، دائرة القسم، و"كريم. ا. ا، 23 عامًا"، حداد، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات ومعاكسة انثى، و"رضا. ص. ح، 22 عامًا"، حداد، و"إسلام. م. ص، 23 عامًا"، عامل، و"أحمد. ف. م، 23 عامًا"، راقص بفرقة فنون شعبية، و"محمد. ج. ع، 23 عامًا"، عامل بمحل ملابس، وجميعهم مقيمون شبرا، دائرة القسم.

وضبط جميع المتهمين بمحال إقامتهم، واستعادة المختطفة من مسكن المتهم الثاني، وتبين إصابتها بجرح باليد اليسرى، وجروح وسحجات بالبطن، وبسؤال المجني عليها اتهمت الثاني بمواقعتها جنسيًا.

بمواجهة المضبوطين، أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول، لوجود خلافات مالية بينه وبين المبلغ، وأضاف الثاني بمواقعتها جنسيًا.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.