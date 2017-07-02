نبيلة مكرم: مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" يبرز دور المرأة المصرية في الخارج

كتبت -نورا ممدوح ومحمد غايات:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" اليوم هو احتفال ببنات مصر بالخارج، وهو ما جاء بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتواصل مع ابناء مصر بالخارج .

وأضافت مكرم في كلمتها خلال المؤتمر، أنه تم التواصل مع أبناء مصر بالخارج من الجيلين الثاني والثالت حيث تم تنظيم دورات تدريبية لهم في مؤسسة ناصر العسكرية فضلًا عن التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارج، وعرض منتجاتهم هنا في بلدهم.

كما أوضحت أنه بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام عام المرأة، جاء دور ابراز دورها، قائلة: " قررنا نشتغل سوا ونبين ازاي الستات بيشتغلوا مع بعض وحددنا الملامح الرئيسية للمؤتمر لنكرم كل السيدات بالخارج الذين يعملون في صمت".

وأكدت الوزيرة أن المؤتمر يهدف لإبراز دور المرأة المصرية مصر في المراكز المرموقة في الخارج، مضيفة انهم بدئوا انتقاء واختيار السيدات الذين سيمثلون نماذج اخرى في الخارج لن يستطيعوا الحضور بأن يكونوا اول نموذج لهم، ومن ثم يتم دعوة نماذج أخرى في المؤتمرات القادمة. وتابعت " كل سيدة منهن لديها قصة كفاح وتحول في حياتهم، وتمكنوا من تقلد مراكز مرموقة ف الخارج ودعم وطنهم ف الخارج".

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء و 31 شخصية من نابهات مصر بالخارج فى مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة.

ويسعى المؤتمر لتحقيق عدة أهداف أهمها الاستعانة بعقول وتجارب النابهات المصريات فى بلاد المهجر، ولإيجاد علاقة بين نابهات الخارج وشباب وشابات الباحثين فى الداخل لتكوين خلايا ومجموعات بحثية متميزة، وجذب استثمارات أجنبية بمعايير دولية للمشروعات القومية الكبرى والمناطق التى تطرحها الحكومة للاستثمار العالمي.

ومن الشخصيات النسائية المشاركة في المؤتمر كابتن منى شندى قائدة بالبحرية ومسئولة توجيه الموظفين في مركز الدفاع للدراسات الاستراتيجية بأستراليا، والدكتورة هدى حليم رئيسة صيادلة وشريكة فى مؤسسة للحفاظ على المباني الأثرية بالولايات المتحدة، ود. يسرية سالم أخصائي أول تحصيل الأموال والديون في أمريكا، ود. هدى المراغي مستشارة الصناعات والحكومات فى كندا. ورحاب النمر استشارية أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمي بالمملكة المتحدة، ود. هالة عبدالسلام عضوة الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، ود. مارى حنا أستاذة التخدير ومحاربة الألم بالولايات المتحدة الأمريكية.