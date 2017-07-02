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استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية لليوم الثاني على التوالي

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مصراوي Masrawy

استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية لليوم الثاني على التوالي

12:14 م الأحد 02 يوليو 2017

استمرار اختبارات القدرات لطلاب الثانوية لليوم الثاني على التوالي

مكاتب تنسيق القبول بالجامعات

كتبت-داليا شبل:

تستقبل مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، طلاب الثانوية العامة، لليوم الثانى على التوالي، بالكليات التي تعتمد نظام القدرات للقبول بها بجانب مجموع الثانوية العامة.

وقال السيد عطا رئيس قطاع بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن ٣٥ ألف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات أمس السبت، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى ١٨ يوليو الجاري.

وأوضح عطا، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد زيادة في مصروفات اختبارات القدرات حيث تتراوح ما بين ٢٥٠ جنيه إلى ٣٥٠ على حسب الكلية، هذا بالإضافة إلى تحصيل ٣٠ جنيها من كل طالب تودع في خزانة الدولة.

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت عن خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الخدمة استحدثت لأول مرة هذا العام ، تيسيراً على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

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