أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تقضي ببطلان قرار الداخلية بإدراج اسم محام بقوائم المسجلين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تقضي ببطلان قرار الداخلية بإدراج اسم محام بقوائم المسجلين

12:01 م الأحد 02 يوليو 2017

الإدارية العليا تقضي ببطلان قرار الداخلية بإدراج اسم محام بقوائم المسجلين

كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقام من شادي ماجد سعد زغلول المحامي، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامي شادي ماجد سعد زغلول، مستنداً من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة.

وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعى على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامي مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.

وأكد التقرير، أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائي لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 31 أغسطس.. الحكم في دعوى الإفراج الشرطي عن حمدي الفخراني

    31 أغسطس.. الحكم في دعوى الإفراج الشرطي عن حمدي الفخراني

    أخبار
  • تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ12 سبتمبر

    تأجيل دعوى سارة خيرت الشاطر لإلغاء قرار منعها من السفر لـ12 سبتمبر

    أخبار
  • اليوم.. نظر طعن

    اليوم.. نظر طعن "عكاشة" على قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب

    أخبار
  • اليوم..

    اليوم.. "الإدارية" تصدر حكمها في دعوى تطالب بحل الأحزاب الدينية

    أخبار

إعلان

836d07000d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس