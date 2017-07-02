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استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

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مصراوي Masrawy

استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

12:09 م الأحد 02 يوليو 2017

استكمال تقنين وضع اليد على أراضي الدولة للجادين في أسيوط

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، في تصريح صحفي، إنه جاري استكمال متابعة ملف تقنين الأوضاع للأراضي المستردة، ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن التعامل مع ملف تقنين أوضاع الأراضي لواضعي اليد الجادين، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة بكافة مراكز وقرى المحافظة، تعمل بشكل مستمر لمعاينة كافة طلبات التقنين.

وعاينت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفتح، المنازل ببعض المناطق لدراسة أوضاعها وتقنينها ومنها عزبة الشيخ سويف وجزيرة الأكراد وعرب مطير.

وأكدت نبيلة علي محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، الحفاظ على الأراضي التي تملكها الدولة وجرى استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية وعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم وطبقًا للقانون.

وأضافت نبيلة، أنه عقد اجتماع بحضور مدير إدارة أملاك الدولة، والإدارة الهندسية بالفتح، ورؤساء الوحدات المحلية ببني مر وبني زيد الأكراد والفيما والواسطى وبصرة وعرب مطير، بالإضافة إلى مسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية لمتابعة خطة التقنين للمنازل التي تعذر إزالتها، ومعاينتها على الطبيعة وقياس مساحتها من الطول والعرض مع التصوير لكافة أرجاء منزل وقرار الإزالة، مؤكدة اتباع الشفافية في تنفيذ ذلك دون محاباة لأحد.

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