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بالصور.. إضراب سائقين بدمياط احتجاجًا على تحرير محاضر ضد زملائهم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إضراب سائقين بدمياط احتجاجًا على تحرير محاضر ضد زملائهم

11:55 ص الأحد 02 يوليو 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

شهد مجمع المواقف بمنطقة باب الحرس بمحافظة دمياط، اليوم الأحد، اشتباكات بين عدد من الأهالي، وسائقين أضربوا عن العمل، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين في ظل عدم وجود أي من أفراد الشرطة.

ورفض السائقون نقل الركاب من مدينة دمياط إلى دمياط الجديدة احتجاجًا على تحرير محاضر لعدد من زملائهم، مطالبين بإعادة الرخص التي جرى سحبها خلال حملة مفاجئة، السبت، حتى يعودوا إلى عملهم مجددًا.

وشنت إدارة مرور دمياط حملة موسعة أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من السائقين لتحصيلهم مبالغ مالية مقابل أجرة نقل الركاب بالمخالفة للتعريفة المقررة أو الامتناع عن نقل المواطنين، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط تواجد رجال إدارة مرور دمياط بمواقف سيارات الأجرة العامة بجميع مراكز المحافظة الخمس لمتابعة ضبط الأسعار الخاصة بتعريفة الركوب.

وأعلن العقيد خالد عمارة، مدير إدارة مرور دمياط، تحرير عدد من المحاضر ضد بعض سائقي السيارات الأجرة والسرفيس أرقام 4732/2017 جنح قسم أول، و12715/2017 جنح مركز دمياط، و12716/2017 جنح مركز دمياط، و12717/2017 جنح مركز دمياط، فضلًا عن عدد من المحاضر بمركز فارسكور.

وأعرب عدد من الأهالي عن استيائهم من عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وقالت فاطمة إبراهيم، إن السائقين يحصلون 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات ونصف الجنيه من باب الحرس إلى دمياط الجديدة، في ظل عدم وجود رقابة.

بينما أكدت صبرين رشاد، من أهالي دمياط، أن سائقي كفر الغاب رفضوا العمل خلال ساعات الصباح الأولى، احتجاجًا على قيمة التعريفة التي أقرها محافظ دمياط، ووقعت مشادات كلامية استمرت حوالي نصف ساعة قبل أن يتدخل المحافظ ويوجه مدير إدارة المرور بمتابعة عمل السائقين.

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