هكذا تتجنب تأثير ارتفاع حرارة الجو على صحتك؟

ينتظر الكثيرون فصل الصيف الذي تكثر فيه العطلات للاستمتاع بالشواطئ والجو المشمس. لكن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة قد يشكل خطورة على الصحة، فكيف يمكن الاستمتاع بفصل الصيف وتجنب مخاطره في نفس الوقت؟

ارتفاع درجات حرارة الجو لعدة أيام متتالية قد يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة، خاصة عند كبار السن وسكان المدن الكبرى، الذين يزيد شعورهم بارتفاع درجة الحرارة. ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة عادة إلى انتشار حالات الصداع والإجهاد والشعور بالدوار وفقدان التركيز، وقد يصل الأمر إلى الإغماء، خاصة لدى كبار السن الذين لا يشربون كميات كافية من السوائل.

ويمكن أن تساعد بعض التعديلات في أسلوب الحياة اليومية على تخفيف حدة تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الجسم. وينصح الخبراء بتجنب الوجبات الدسمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى عدم بذل مجهود بدني كبير سواءاً في الرياضة أو قيادة السيارة خلال فترات النهار. ومن المهم أيضاً الحرص على تغطية الرأس عندما تشتد حرارة الشمس.

علامات الخطر

ويشدد الخبراء على ضرورة شرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء على الأقل يومياً والابتعاد قدر الإمكان عن أشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون.

كما يحذر الخبراء من ظهور أعراض مثل تشنجات في الذراعين والساقين والبطن أو شعور بالدوار وفقدان النوم، إذ إن هذه العلامات تشير إلى نقص السوائل في الجسم، وهو ما يستدعي زيارة الطبيب بأسرع وقت. أما الإجراء السريع حال حدوث هذه الأعراض فيتمثل بوضع الشخص المصاب في مكان لا يتعرض فيه للشمس بشكل مباشر وتخفيف ملابسه مع إعطائه كمية كبيرة من المياه.