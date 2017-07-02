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بعد غلاء سعره.. 7 نصائح لتوفير استهلاك البنزين

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مصراوي Masrawy

بعد غلاء سعره.. 7 نصائح لتوفير استهلاك البنزين

11:46 ص الأحد 02 يوليو 2017

بعد غلاء سعره.. 7 نصائح لتوفير استهلاك البنزين

بعد-غلاء-سعره..-7-نصائح-لتوفير-استهلاك-البنزين

كتبت- ميرا ماهر:
بعد زيادة البنزين، بدأ العديد من المصريين البحث عن بدائل لاستخدام السيارة، كما حاول البعض الآخر إيجاد طريقة لتوفير استهلاك البنزين الذي وصل إلى 5 جنيهات للتر الواحد.

ويمكنك باتباع بعض النصائح التي ذكرتها صفحة "جراج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن توفر أكثر من 30% من استهلاك البنزين كما يلي:

-أفضل طريقة لتسخين السيارات الحديثة هو تركها لمدة تتراوح بين 20 إلى 40 ثانية قبل التحرك، وذلك لتوفير استهلاك البنزين.
-حافظ على تغيير فلتر البنزين والهواء لأن انسداده يؤدي إلى إعاقة دخول الهواء للمحرك وبالتالي يقلل كفاءة الحرق وزيادة استهلاك الوقود.
-استخدم مكيف الهواء فقط على الطرق السريعة، وحاول استبداله بفتح الشباك عند استخدام الطرق داخل المدينة، حيث يزيد المكيف من استهلاك الوقود.
-إذا كنت تمتلك خاصية مثبت السرعة في سيارتك وكنت على طريق يسمح باستخدامه، فهذا سيوفر لك الوقود بنسبة 6%.
-عند وجود خلل في "الحساس" فإن ذلك يؤثر على نسبة التوازن بين البنزين والهواء، مما يزيد من استهلاك البنزين بنسبة 20%.
-حاول السير على سرعة ما بين 60 إلى 80 كيلومتر في الطرق الداخلية، و100 كيلومتر إذا كنت على طريق سريع، هذا سيضمن لك أفضل استهلاك للوقود.
-حاول بقدر الإمكان تقليل الأوزان، فكلما زادت كلما زاد استهلاك الوقود، وذلك بسبب زيادة الحمل على المحرك، فكل 100 كيلو في الوزن يزيد استهلاك الوقود بنسبة 4%.

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