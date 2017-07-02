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الزراعة: 2.8 مليون فدان منزرعة بالمحاصيل الصيفية حتى الآن

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مصراوي Masrawy

الزراعة: 2.8 مليون فدان منزرعة بالمحاصيل الصيفية حتى الآن

11:30 ص الأحد 02 يوليو 2017

الزراعة: 2.8 مليون فدان منزرعة بالمحاصيل الصيفية حتى الآن

وزارة الزراعة

القاهرة- (أ ش أ):

ذكر تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة - أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لهذا الموسم بلغت حتى الآن 2 مليون و830 ألفا و142 فدانا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - إلى أن جملة المساحة المنزرعة بمحصول الأرز حتى الآن بلغت مليونا و٣٤ ألفا و١٧٨ فدانا ، بينما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالذرة مليونا و٥٥٠ ألفا و١٠٣ أفدنة ، منها مليون و٦٨ ألفا و٢٦٢ فدان ذرة بيضاء ، و٤٨١ ألفا و٨٤١ فدان ذرة صفراء ، بينما بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول السمسم ٣٢ ألفا و٢٥٦ فدانا.

وأوضح البيان أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفول السوداني بلغت ١٢٥ ألفا و٥٥٢ فدانا ، فضلا عن ١٠ آلاف و٨٤٤ فدانا منزرعة بعباد الشمس ، و٥٠٧٨ فدان فول صويا ، و١٣١ ألفا و٢٣٨ فدان ذرة رفيعة ، وكذلك ٤٠٣ أفدنة منزرعة بمحصول البصل الصيفي ، و٤٠ ألفا و٤٩٠ فدانا منزرعة بمحصول بطيخ اللب.

من جهته ، قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الإرشاد الزراعي ، وكذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة ، والتي يقوم بها مركز البحوث الزراعية ، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة ، لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودتها ، بما يساهم في دعم المزارعين ، ورفع مستوى معيشتهم ، وتقليص الفجوة الغذائية ، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف أن الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد في الأساس على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل ، يتم توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة ، من خلال الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجني ، بما سيكون لها مردود اقتصادي على المنتج والناتج القومي ، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة.​

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