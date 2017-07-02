الأرصاد: طقس الإثنين شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 41

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين، طقس حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة.

وأضاف بيان الهيئة اليوم الأحد، أن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 28 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 35

بورسعيد 25 34

دمياط 26 34

بلطيم 26 34

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 42

العريش 21 37

نخل 16 42

طابا 20 42

الطور 24 38

مرسى علم 30 41

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 29 41

رفح 19 37

كاترين 20 34

سيوة 25 41

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 85 41

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 26 41

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 44

أسوان 32 44

شلاتين 28 42

حلايب 30 40

الوادى الجديد 26 44

قنا 29 43

نويبع 29 40

السلوم 22 34