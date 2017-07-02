«KO Squad» يستعد لتنظيم بطولة الجمهورية في «الكالستنكس»

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يستعد فريق «KO Squad» لإقامة النسخة الثالثة من بطولة الجمهورية في الـ «Street workout and Calisthenics» أو ما تسمى رياضة الشارع، يوم 7 يوليو القادم، في ملتقى قرطام الثقافي بالمعادي.

فريق الـ «KO» هو فريق/مؤسسة تم إنشاؤه حديثًا، بواسطة إسلام قرطام، عضو مجلس إدارة شركات صحارى للبترول، ويستهدف تمكين الشباب من خلال الرياضة، ويُقدِّم للأبطال في مجتمعنا الدعم والأدوات اللازمة لكي يحققوا نجاحات رياضية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي.

بطولة الجمهورية القادمة في «الكالستنكس» 2017، هي النسخة الثالثة للبطولة المحلية، حيث أقيمت لأول مرة عام 2015 بإمكانيات محدودة، واستطاع اللاعب عمر خالد الجبلي الفوز بها وحصد المركز الأول.

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وأقيمت البطولة الثانية للجمهورية العام الماضي في ملتقى قرطام الثقافي، بتجهيزات أضخم ومكونات أكبر وعدد لاعبين أكثر، وفاز بها عمر الجبلي أيضًا للمرة الثانية على التوالي.

ويتأهل الفائز بالبطولة كل عام إلى المشاركة في بطولة العالم بروسيا، ولكن هذا العام تُقدم تذاكر الطيران والفيزا من «KO Squad» إلى الفائز كهدية.

«الكالستنكس» أو ما تسمي رياضة الشارع هي رياضة فردية تعتمد علي قوة التحمل والثبات وخفة الحركة، ومزيج بين الجمباز والباركور والأيروبكس، وتعتمد على التنقل والثبات بين البارات في الهواء.