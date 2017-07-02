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«مبابي» يضع شروطه للبقاء مع موناكو

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«مبابي» يضع شروطه للبقاء مع موناكو «مبابي» يضع شروطه للبقاء مع موناكو

التحرير

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ذكرت عدة تقارير صحفية فرنسية أن كيليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي، قد وضع شرطين للبقاء ضمن صفوف نادي الإمارة لموسم آخر وعدم الاستجابة لإغراءات العروض الأوروبية.

وكان وسائل إعلام عالمية قد تحدثت من قبل عن أن كلا من ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي قد تقدما بعروض للاستفادة من خدمات اللاعب صاحب الـ18 عام، ولكن قوبلت العروض بالرفض.

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وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن الشرط الأول لمبابي للبقاء مع موناكو هو زيادة راتبه من 1.2 مليون يورو في الموسم إلى 8.5 مليون، بالإضافة إلى شرط ثاني وهو إيجاد بديل قوي للبرتغالي برناردو سيلفا، والذي غادر موناكو إلى لمانشستر سيتي مطلع هذا الصيف.

جدير بالذكر أن كيليان سجل 15 هدفا وصنع 11 خلال 29 مباراة في الدوري ليقود موناكو للتتويج بلقب الدوري، كما تألق في دوري أبطال أوروبا وسجل 6 أهداف خلال 9 مباريات ليقود النادي الفرنسي لنصف نهائي المسابقة قبل أن يودع على يد يوفنتوس.

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التحرير

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