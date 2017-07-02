من بينها صفقة «صلاح».. 6 أرقام قياسية تحطمت في الميركاتو الحالي

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جنت الأندية الأوروبية الكثير من الأموال بنهاية الموسم الماضي من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، الأمر الذي ساعدها على إبرام صفقات قوية مع بداية الميركاتو لتعزيز صفوفها قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وبدوره استعرض موقع «سكواكا» أبرز الأرقام القياسية التي تحطمت في الميركاتو الحالي حتى الوقت الراهن في السطور التالية كالأتي:

1- بايرن ميونيخ: كورينتين توليسو

ثمن الصفقة: 35 مليون إسترليني

المركز: وسط ميدان

العمر: 22 عامًا

الرقم القياسي السابق: خافي مارتينيز مقابل 31,6 مليون إسترليني في صيف 2012

بعد إعتزال النجم الإسباني تشابي ألونسو بنهاية الموسم الماضي، بدأ بايرن ميونيخ في البحث عن خيارات جديدة في وسط الميدان، مما دفع الفريق البافاري لتحطيم رقمه القياسي السابق في التعاقد مع اللاعبين للتعاقد مع اللاعب الفرنسي توليسو من صفوف ليون الذي يتميز بقدرته على افتكاك الكرة من الخصوم إلى جانب صناعة اللعب بشكل مميز.

2- بورنموث: ناثان أكي

ثمن الصفقة: 20 مليون إسترليني

المركز: مدافع

العمر: 22 عامًأ

الرقم القياسي السابق: جوردان إيب مقابل 20 مليون إٍسترليني في صيف 2016

لعب أكي دورًا محوريًا مع بورنموث الموسم الماضي في فترة إعارته من تشيلسي، ليعود للبلوز في شهر يناير الماضي ولكنه ظل أسيرًا لمقاعد البدلاء قبل أن ينجح بورنموث في التعاقد مع بشكل دائم في الميركاتو الحالي.

3- برايتون: ماثيو رايان

ثمن الصفقة: 6 مليون إسترليني

المركز: حراسة المرمى

العمر: 25 عامًا

الرقم القياسي السابق: شين دافي مقابل 4 مليون إسترليني في صيف 2016

نجح وصيف دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي في الاستثمار بقوة في حارس منتخب أستراليا وحارس فالنسيا السابق ماثيو رايان الذي سبق وأن مثل نادي كلوب بروج من قبل، وأعير الحارس الأسترالي في النصف الأول من هذا العام لصفوف جينك البلجيكي لينتقل بشكل نهائي إلى برايتون في الميركاتو الحالي بعد العروض المميزة التي قدمها في سعي الفريق لتقديم موسم مميزة في البريميرليج.

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4- إيفرتون: جوردان بيكفورد

ثمن الصفقة: 30 مليون إسترليني

المركز: حراسة المرمى

العمر: 23 عامًا

الرقم القياسي السابق: روميلو لوكاكو مقابل 28 مليون إسترليني في صيف 2014

يعد بيكفورد من الظواهر الجيدة القليلة التي طرأت على موسم سندرلاند الباهت، لينتقل إلى إيفرتون هذا الصيف ويصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي وأغلى حارس إنجليزي في التاريخ، ومن المنتظر أن يقدم مستويات مميزة في ملعب جوديسون بارك.

5- هادرسفيلد: أرون موي

ثمن الصفقة: 8 مليون إسترليني

المركز: وسط ميدان

العمر: 26 عامًا

الرقم القياسي السابق: لوران ديبويتر مقابل 3,4 مليون إسترليني في صيف هذا العام

قدم موي مستويات مميزة للغاية مع هادرسفيلد الموسم الماضي من خلال قيادة الفريق للصعود إلى البريميرليج، لينتقل بشكل نهائي من صفوف مانشستر سيتي لقيادة الفريق في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي.

6- محمد صلاح

ثمن الصفقة: 36,9 مليون إسترليني

المركز: مهاجم

العمر:25 عامًا

الرقم القياسي السابق: أندي كارول مقابل 35 مليون إسترليني في صيف 2011

يمتاز محمد صلاح بالسرعة وتسجيل الأهداف وتشكيل الخطورة في الهجمات المرتدة مما يعد إضافة قوية لخط هجوم ليفربول، وسيكون من المثير معرفة تشكيل يورجين كلوب الموسم المقبل في ظل وجود كل من صلاح وماني وفيرمينيو.