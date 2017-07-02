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«ميسي» يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

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«ميسي» يقترب من تجديد عقده مع برشلونة «ميسي» يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

التحرير

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ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، سيسافر إلى المدينة الكتالونية من أجل إغلاق قضية تمديد عقده مع البلوجرانا بنجاح في أسرع وقت ممكن.

وقالت الصحيفة أن ميسي والذي ينتهي عقده عام 2018 كان قد اتخذ قراره بالتجديد منذ وقت طويل ولكنه كان يؤجل القرار إلى ما بعد حفل زواجه من صديقته أنتونيلا روكوزو، وأن البرغوث الأرجنتيني قد سافر عقب الحفل إلى برشلونة.

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وكان ميسي قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة برشلونة حول تمديد العقد، فيما يتبقى الاتفاق على بعض البنود من أجل إغلاق الصفقة بنجاح حسبما ذكرت «آس».

ومن المتوقع أن يصبح الأرجنتيني ميسي الأعلى أجراً في العالم بموجب عقده الجديد، كما من المتوقع أن يتم تمديده حتى عام 2022 على أقل تقدير، مع خيار التجديد لعام إضافي.

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التحرير

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