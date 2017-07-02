«كلوب» يوضح موقفه من رحيل «ستوريدج»

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رفضه لرحيل دانيل ستوريدج عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن كلوب يرفض بيع ستوريدج نظرا لعدم إمكانية التعاقد مع بديل بسعر مناسب، مشيرة إلى أن الإصابات التي طاردت مهاجم الريدز قللت من قيمته السوقية لذلك لن يرحل عن أنفيلد بثمن كبير.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ستمنح فرصة لجميع اللاعبين تنفيذا لأسلوب المداورة، لكن ستوريدج يرغب في زيادة عدد دقائق اللعب ليكون جاهزا لتمثيل منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018 بروسيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ستوديدج سيكون متواجدا مع الريدز خلال الفترة التحضرية كما سافر معهم إلى أستراليا الشهر الماضي.

ويعاني ستوريدج من قلة المشاركات خلال الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات، حيث لم يشارك أساسيا في «البريمييرليج» سوى 7 مباريات فقط ليصبح الخيار الثالث لكلوب بعد روبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي.