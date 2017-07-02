مانشستر يونايتد يستعد لتقديم خير ختام لـ«روني»

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ذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد عرض على هدافه التاريخي واين روني، مبلغ 10 مليون إسترليني للموافقة على الرحيل عن الفريق الصيف الجاري، في ظل وجود 12 شهرًا متبقية على انتهاء عقده.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أنّ روني رفض هذا العرض لأنّه يعلم قدرته على الحصول على 30 مليون إسترليني حال استمر في مسرح الأحلام، ويبلغ راتبه الأسبوعي 300 ألف إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أندية إيفرتون وستوك سيتي ووست هام يونايتد من إنجلترا، بالإضافة لأندية الدوري الصيني ترغب في الحصول على خدمات روني، إلا أنّ اللاعب سيكون ضمن بعثة الشياطين الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية للفترة التحضيرية لموسم 2017 ـ2018.

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وكانت عدة صحف إنجليزية ذكرت في وقت سابق أن روني يعيش أوقاتا صعبة وبات على أعتاب مغادرة قلعة «أولد ترافورد» بعد تدني مستواه بشكل ملحوظ، وأشارت الصحف إلى أن الوجهة المقبلة للمهاجم المخضرم قد تكون الدوري الصيني.

جدير بالذكر أن روني بدأ أساسيًا في 15 مباراة فقط بـ«البريميير ليج» خلال الموسم المنصرم، بعد انضمام السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف الفريق.