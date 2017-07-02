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الإفراج عن إيهود أولمرت بعد حبس استمر 16 شهرا

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مصراوي Masrawy

الإفراج عن إيهود أولمرت بعد حبس استمر 16 شهرا

11:21 ص الأحد 02 يوليو 2017

الإفراج عن إيهود أولمرت بعد حبس استمر 16 شهرا

الإفراج عن إيهود أولمرت

رام الله (أ ش أ)
أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية عن إيهود أولمرت رئيس الإسرائيلية الأسبق " 71 عاما " الذي حكم عليه بالسجن بتهم فساد خلال توليه مناصبه السابقة بعد أن تقرر تخفيض حكمه الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل الإعلام العبرية ان أولمرت خرج بالفعل من السجن صباح اليوم " الأحد " وتوجه إلى منزله بعد أن قررت لجنة العفو الإسرائيلية تخفيض حكمه فيما قررت النيابة العامة الإسرائيلية عدم الاعتراض والاستئناف على قرار لجنة الإفراجات.

ويأتي قرار لجنة الإفراجات بتخفيض حكم أولمرت " 27 شهرا" بعد أن قضى ثلثي الحكم الصادر بحقه ، حيث وقع قائد السجن قرار الإفراج مما سمح لأولمرت بمغادرة السجن حيث تولى ضباط من جهاز الأمن العام حماية أولمرت باعتباره رئيس حكومة سابق.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن الإفراج عن أولمرت هو إفراج مشروط حتى اللحظة ، حيث أشارت جهات في النيابة العامة إلى أنه هرب وثائق سرية قد تضر بمصلحة وأمن إسرائيل من خلال كتاب كان يعده ، حيث يجري حاليا فحص التفاصيل لكن النيابة العامة قررت عدم الاعتراض على الإفراج المؤقت عنه.

وكان في استقبال اولمرت العشرات من المواطنين الإسرائيليين الذين قالوا انهم يرون فيه القائد الإسرائيلي القادر على صنع السلام والأمن للدولة الإسرائيلية.

وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت على إيهود اولمرت بالسجن لمدة 27 شهرا ، وقضى 16 شهرا من عقوبته في السجن منذ أن أدين فبراير 2016 في سجن معسياهو .

وتم إصدار سجن أولمرت في ملفات وعدة قضايا أبرزها قضية فساد هولي لاند ، حيث حكم عليه بالسجن هناك لمدة سنة ونصف كما أدين بتلقي رشوة 60 ألف شيكل (الدولار 3.5شيكل) عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة إلى جانب إدانته أيضا بتهمة عرقلة سير العدالة وغيرها حيث وجهت له تهم الاحتيال وخيانة الأمانة.

هذا المحتوى من

Asha

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