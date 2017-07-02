إجراء قرعة الحج السياحي.. غدًا

القاهرة - (أ ش أ):

صرحت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن القرعة الإلكترونية للحج السياحي ستجرى غدا الإثنين، حيث يتنافس 108 آلاف و473 مواطنًا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة.

وقالت إيمان سامي إن هذا الموعد مناسب ولا يتعارض مع باقي التوقيتات التي حددتها ضوابط الحج السياحي، حيث يبدأ منتصف شوال إجراءات سفر لجان ومندوبي الشركات إلى السعودية لبدء عملية معاينة المساكن التي تم حجزها لحجاج السياحة هذا العام التي يتركز معظمها في المنطقة المركزية حول الحرم المكي في مسافة لا تزيد عن 750 مترا عن ساحة الحرم.

وأضافت أن اللجان التي شكلتها الوزارة لتنفيذ المعاينات سيكون جهدها مضاعفا هذا العام خاصة بعد فتح مناطق جديدة لإقامة حجاج السياحة وفقا للضوابط الأمر الذي يتطلب من مفتشي الوزارة إجراء معاينات فنية لهذه الأماكن التي تضم فنادق وأبراجا سكنية حيث يشترط توافر كافة المعايير التي حددتها السلطات السعودية في هذه الأماكن.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحج الاقتصادي بلغ 51 ألفا و256 مواطنا ، وعدد المواطنين للحج البري بلغ 37 ألفا و382 مواطنا ، بينما بلغ عدد المتقدمين لمستوى الـ4 نجوم 6 آلاف و973 مواطنا ، و12 ألفا و862 للخمس نجوم ، مشيرة إلى أن عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغ 1933 شركة.

وأشارت إلى أن غالبية المتقدمين اختاروا البرامج الاقتصادية (الاقتصادي طيران والبري) نظرا لرخص أسعارها مقارنة ببرامج الـ4 و5 نجوم ، ثم الحج البري وحج الخمس نجوم ، موضحة أن جميع من سجل اسمه على بوابة حج مصر سدد مقدم جدية الحجز وهي 10 آلاف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية ، و15 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الـ4 نجوم ، و20 ألف جنيه لبرامج الـ5 نجوم.