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وزير النقل: نستورد 43 ألف طن سولار يوميا.. ونتحمل فرق تكلفة تشغيل القطارات

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: نستورد 43 ألف طن سولار يوميا.. ونتحمل فرق تكلفة تشغيل القطارات

11:32 ص الأحد 02 يوليو 2017

وزير النقل: نستورد 43 ألف طن سولار يوميا.. ونتحمل فرق تكلفة تشغيل القطارات

هشام عرفات وزير النقل

كتب - عبد الله قدري:

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعا اليوم الأحد مع قيادات الطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للنقل البري وشركة الاتحاد العربي "السوبرجيت" ورئيس الجمعية العامة لنقل البضائع لمناقشة ومتابعة موقف النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات.

وأكد الوزير على ضرورة تضافر كافة الجهود للالتزام بتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع للمواطنين بانتظام، مشددا على عدم وجود زيادة في تذاكر المترو أو القطارات.

وأشار عرفات إلى أن الوزارة ستتحمل فرق الزيادة في تكلفة تشغيل قطارات السكك الحديدية الناتجة عن تحريك سعر السولار الذي تعمل به القطارات.

وأوضح أن تستورد ما يقرب من 43 ألف طن يوميا من السولار منها 20 ألف طن للنقل فقط، بقيمة 500 دولار للطن، بما يعني أن تكلفة لتر السولار تصل إلى 7 جنيهات و30 قرشا، في حين أنه يطرح في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 3 جنيهات و65 قرشا أي أن هناك دعما بقيمة 50% أي يقدر إجمالي الدعم لسولار النقل بـ36 مليار جنيه سنويا.

وقال وزير النقل "إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه المحافظين والأجهزة المحلية بمراقبة جيدة للأسواق وأسعار نقل الركاب حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار"، مضيفا أن الزيادة في سعر النولون لشحن البضائع لن تتجاوز 7 - 8٪ للشحن.

واعتبر عرفات أن الفرصة أصبحت مواتية لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية خاصة وأن الوزارة قد تعاقدت على شراء جرارات جديدة وإصلاح 81 جرارا قديما.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا في نقل البضائع بين هيئة السكك الحديدية والجمعية العامة لنقل البضائع من خلال نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى جميع أنحاء الجمهورية ثم نقلها للمستهلك عن طريق الشاحنات (منظومة النقل متعدد الوسائط).

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