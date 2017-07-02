«نقدر نعيش بـ5 جنيه» و«هاخد سيلفي مع ربنا».. تصريحات فتحت النار على فيفي عبده

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قبل سنوات قليلة لم يكن لها أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن تلقى أخبارها تفاعلًا لافتًا بين رواد تلك المواقع، إلى أن قررت التركيز على ذلك النوع من الدعاية، وارتداء ثوب جديد لم يعهده عليها الجمهور، خاصة المتابعين لها من الثمانينيات والتسعينيات، الذين يعلمون شخصيتها الحقيقية المائلة إلى الصدام، ومنذ ذلك الحين تحولت إلى نجمة جماهيرية لدى الشباب المهووس بـ "السوشال ميديا"، فحصدت الإعجابات بالملايين، وتداول الرواد مقاطع فيديو لها توضح مدى تلقائيتها وإقبالها على الحياة رغم التقدم في العمر، لذا نالت تصريحاتها اهتمامًا إعلاميًا خاصًا، الأمر الذي وضعها تحت "الميكروسكوب" بمعناه السلبي والإيجابي.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي أبرز التصريحات والمواقف المثيرة في حياة الفنانة والراقصة فيفي عبده بالسنوات الأخيرة.



الأم المثالية

بداية عاصفة الهجوم عليها كانت بتكريمها كـ "أم مثالية"، في مارس عام 2014، على يد مسؤولي العلاقات العامة لنادي الطيران، وشهد الخبر سخرية وغضب على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الكثيرين تساءلوا عن أسباب منحها لقب "أم مثالية"، بينما هي لم تكترث بذلك الهجوم، فقالت مؤخرًا أثناء استضافتها ببرنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسر، على قناة "ON E": "أنا أم مثالية من يوم ما شفت ولادي قصادي زي الفل"، مؤكدة أن نادي الطيران سبق وأن كرمها مرات عديدة، في حين نفى الطيار وليد مراد، رئيس النادي، دعوته من الأساس للفنانة، في تصريحات صحفية سابقة لأحد المواقع الإخبارية، وقام بتحويل موظف العلاقات العامة للتحقيق.



عايزة أخد سيلفي مع ربنا

قبيل الاحتفال برأس السنة الميلادية 2017، سألها مذيع برنامج "هوليود الشرق": "لو هتختاري شخص واحد ياخد معاكي سيلفي ليلة رأي السنة هيكون مين؟"، فأجابته قائلة: "ربنا سبحانه وتعالى، وهقوله يا رب احفظ لي أولادي"، لكن فيفي تداركت الموقف سريعا، بعد قول مقدم البرنامج: "مش هتعرفي تاخدي سيلفي مع ربنا"، لتجيب: "لا طبعا مش سيلفي، بس أنت بتحرجني وبتقولي اختاري شخص واحد"، الأمر الذي فتح عليها نيران الهجوم من جانب المشايخ ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموها بإهانة الذات الإلهية.



نقدر نعيش بـ5 جنيه

في تصريح مثير للاستفزاز قالت "فيفي" خلال حوارها مع الإعلامية إيمان عزالدين، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، معلقة على أزمة زيادة الأسعار في مصر: "الموضوع مش موضوع الحكومة بس، التجار بيحبوا الدولار، وبيرفعوا الأسعار، والأمر لا يقتصر على الحكومة، هتعمل إيه ولا إيه"، متابعة: "رغم غلاء الأسعار، لكن ممكن الواحد يعيش بخمسة جنيه".

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الراقصات ملائكة

في حوار لها مع الإعلامية إيمان عزالدين، ببرنامج "90 دقيقة"، قالت الراقصة فيفي عبده دفاعًا عن الراقصات: "السينما شوهت صورة الراقصة المصرية، وكأنها الشماعة المائلة، وكأن العالم كله ملائكة وهن الشياطين"، وتابعت: "لا إحنا مش شياطين، إحنا ملايكة أكتر من أي حد وبنقدر الناس، والرقص كلمة كبيرة ولها مليون ألف حساب، الرقاصة ست جدعة"



عاوز تروح مشوار ادفع

ردًا على سؤال لأحد متابعيها عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، حول رأيها في زيادة أسعار البنزين مؤخرًا، قالت فيفي عبده: "ما قولنا لك كل حاجة غليت، وبعدين هو أنا شغالة في البنزين ولا إيه؟"، وتابعت: "أنت فوّل زي ما تحب، مش قادر تفّول ما تفولش، عاوز تروح مشوار ما تدفع".



حلاوتي سببها تجارتي مع الله

قالت الراقصة فيفي عبده، إنها لم تخضع لأي عمليات التجميل، وذلك ردًا على سؤال أحد معجبيها على موقع "إنستجرام"، وأضافت: "حلاوتي دي عشان عملت تجارة مع الله.. التجارة مع الله بتحلي كده".