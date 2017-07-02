رئيس «إسكان النواب» يطالب الحكومة بحماية المواطنين من جشع التجار

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تقدم المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والمحافظين بشأن حماية المواطنين من جشع التجار، وضمان عدم استغلالهم زيادة أسعار الوقود فى رفع أسعار السلع الاستراتيجية، وتحقيق هامش ربح على حساب المواطنين فى السلع التى تمس معيشتهم اليومية وتفاوتها من منطقة لأخرى، وتحميل كل ذلك على الفقراء ومحدودى الدخل مما يؤدى إلى عدم قدرتهم على مواجهة الغلاء أوشعورهم بمكتسبات قرارات الحماية الاجتماعية.

وأشار والي، إلى أن الجميع يعرف صعوبة الوضع الاقتصادى ومع أية قرارات لصالح النهوض بالاقتصاد المصرى، ولكن لابد من الحماية الاجتماعية الفعلية والحقيقية للمواطنين وخاصة الطبقات الكادحة.

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وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف جهودها أكثر من ذلك، لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وربطهم بغرف عمليات على مدار الـ 24 ساعة، وتشكيل لجان يومية لمتابعة الواقع الفعلى للشارع المصرى على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بوقوف الحكومة بجانبه وحمايته من كافة مظاهر الجشع والمغالاة.

وشدد على ضرورة الإعلان من جانب الحكومة عن من يتم ضبطهم من الفئة التى تستغل جيوب المواطنين الغلابة فى زيادة الأسعار عليهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويتأكد للجميع أن الحكومة تتابع الحماية الاجتماعية للمواطنين على مدار اليوم أول بأول.