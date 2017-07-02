تصريحات «مستفزة» للحكومة بعد أزمة الغلاء

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أطلقت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعض التصريحات المستفزة، بعد قرار تحريك أسعار البنزين، مما ساهم في زيادة تعريقة وسائل المواصلات، وكذلك رفع أسعار بعض السلع، نتيجة زيادة تكاليف النقل.

رئيس الوزراء: هناك رضا بين المواطنين

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، إنه تواصل مع جميع المحافظين للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وأن نسبة الزيادة على تذاكر الركاب ما بين 10 إلى 15%، مؤكدًا أن هناك نسبة رضا بين المواطنين عن التعريفة التي تم الاستقرار عليها.

وفي الحقيقة، لا أحد يعرف، ما المقياس الذي استند عليه رئيس الحكومة، عندما قال "هناك نسبة رضا بين المواطنين"، مما أثار دهشة بعض السياسيين.

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء لا يقول الحقيقة، واصفاً تصريحاته بالمتناقضة تماماً عن الواقع المصري وآلام المواطنين، نتيجة تلك القرارات التي أشعلت الأسواق وتسببت في مشاحنات بين المواطنين والسائقين.

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وزير الصناعة ينفي زيادة أسعار توريد الغاز لمصانع رجال الأعمال

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الصناعة، أنه لا زيادة فى أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.



وأوضحت وزارة الصناعة، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية.

المفارقة، التي أكدها عدد من المواطنين، أن الدولة حريصة على عدم تحميل أي أعباء على رجال الأعمال وأصحاب المصانع، في حين تضع المواطن المصري أولوية في أي موجة غلاء، يجب أن تمسه، ويظهر ذلك في رفع سعر أسطوانة الغاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها أي بزيادة قدرها 100 %، مع العلم أنها لا تصل للمواطن بهذا السعر.