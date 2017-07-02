أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بمساحة 100 متر.. تفاصيل وحدات «سكن مصر» بنظام التمويل العقاري

Google+ Print
بمساحة 100 متر.. تفاصيل وحدات «سكن مصر» بنظام التمويل العقاري بمساحة 100 متر.. تفاصيل وحدات «سكن مصر» بنظام التمويل العقاري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تكليف مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الإعلان عن حجز وحدات محور جديد للإسكان المتميز -الإسكان الاجتماعي المتميز.

وأضاف مدبولي، في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الأحد، أن الوحدات التي سيتم طرحها تحمل اسم «سكن » وهي وحدات بمساحة نحو 100 متر للوحدة، تشطيب كامل على مستوى عالٍ، وفي مدن متميزة، تشهد إقبالا على الحجز، منها: "6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة"، وبتيسيرات في السداد، بنظام التمويل العقاري لمن يرغب، أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شاهد أيضا

وكّلف وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من كراسة شروط طرح المرحلة الأولى بالوحدات السكنية والفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الوزارة حاليًا للطرح الأول لعدد من الوحدات السكنية والفيلات، وهي فرصة لراغبي الحجز سيعلن عنها قريبًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني