بمساحة 100 متر.. تفاصيل وحدات «سكن مصر» بنظام التمويل العقاري

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تكليف مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الإعلان عن حجز وحدات محور جديد للإسكان المتميز -الإسكان الاجتماعي المتميز.

وأضاف مدبولي، في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الأحد، أن الوحدات التي سيتم طرحها تحمل اسم «سكن مصر» وهي وحدات بمساحة نحو 100 متر للوحدة، تشطيب كامل على مستوى عالٍ، وفي مدن متميزة، تشهد إقبالا على الحجز، منها: "6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة"، وبتيسيرات في السداد، بنظام التمويل العقاري لمن يرغب، أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وكّلف وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من كراسة شروط طرح المرحلة الأولى بالوحدات السكنية والفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الوزارة حاليًا للطرح الأول لعدد من الوحدات السكنية والفيلات، وهي فرصة لراغبي الحجز سيعلن عنها قريبًا.